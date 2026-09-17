Charlotte, NC.- Tras una actuación sorpresa en Coachella y para celebrar su nuevo álbum «Middle Of Nowhere», la cantante y compositora Kacey Musgraves, ganadora de ocho premios Grammy, ha anunciado las fechas en Norteamérica de la gira “Middle of Nowhere”, promovida por AEG Presents .

El sexto álbum de estudio de Musgraves, Middle of Nowhere , se lanzó en mayo (Lost Highway). Producido por Kacey junto a colaboradores habituales, el álbum incluye el primer sencillo, » Dry Spell «, una canción ingeniosa y autocrítica. El tema rebosa de humor mordaz, con frases ingeniosas y una fusión moderna de sonidos clásicos.

Tras «Dry Spell», llegó la canción que da título al álbum, «Middle of Nowhere» , inspirada en un cartel literal de Golden, Texas, un pequeño pueblo no incorporado, sin semáforos y con menos de 300 habitantes, que dice: «Golden, TX: En algún lugar en medio de la nada». Este cartel, junto con la soledad que sentía Musgraves, inspiró la canción que da título al álbum y el simbolismo del mismo, que evoca algo más profundo y complejo.

«Middle of Nowhere» exhala con una claridad polvorienta que resulta a la vez evocadora y segura. El álbum se nutre de los sonidos, las historias y la sensibilidad que moldearon a la artista tejana. Suena fresco, familiar y con el inconfundible estilo de Kacey. Honesto, audaz, envolvente y siempre dispuesto a guiñar un ojo a los giros, vueltas y problemas de la vida.

A lo largo de su carrera, Musgraves ha ganado ocho premios Grammy, incluido el de Álbum del Año por Golden Hour . Ha sido reconocida por la revista Time como una de sus «Mujeres del Año», galardonada con el premio Vanguard en los premios GLAAD Media Awards, homenajeada por Billboard en su lista «Women in Music» y por Variety en su lista «Power of Women», recibió el premio Songwriter Icon Award de la National Music Publishers’ Association y fue el tema de una exposición exhaustiva en el Salón de la Fama de la Música Country, Kacey Musgraves: All of the Colors.

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