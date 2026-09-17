Charlotte, NC.- Una niña de seis años, estudiante de primer grado en Charlotte, y su madre quedaron bajo custodia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante una cita rutinaria relacionada con su proceso migratorio. La familia ahora busca reabrir el caso de asilo y recuperar la oportunidad de presentar su solicitud ante un juez.

El caso involucra a Zoeh, alumna de Sugar Creek Charter School, y a su madre, Ydienays Dariana Domínguez, quienes residían en Charlotte junto con el padre de la menor, Anderson.

De acuerdo con la información proporcionada por la familia y Siembra NC, madre e hija habían iniciado un proceso para solicitar asilo en Estados Unidos. Aproximadamente un mes antes de la detención, ambas participaron en una audiencia virtual ante un tribunal de inmigración, pero, según la familia, el juez no se conectó.

Posteriormente, recibieron un correo electrónico que informaba sobre una orden de deportación. Ante esa situación, la familia buscó asistencia de una persona que, según creían, podía representarlos legalmente y presentar una apelación.

Más adelante descubrieron que la supuesta apelación aparentemente nunca llegó a presentarse y que la persona que decía ayudarlos los habría engañado.

Mientras tanto, Ydienays continuó cumpliendo con sus citas ante las autoridades migratorias. La familia entendía que seguía el procedimiento correspondiente y que una apelación avanzaba.

La situación cambió durante una de esas citas. Agentes de ICE detuvieron a la madre y a su hija mientras Anderson esperaba en el exterior. Después de permanecer durante un tiempo en el estacionamiento sin información sobre su familia, recibió una llamada de un agente que le comunicó que ambas serían trasladadas a Texas.

Hasta la mañana del miércoles 16 de septiembre, Anderson afirmó desconocer el lugar exacto donde se encontraban su esposa y su hija.

Zoeh lleva una vida cotidiana en Charlotte. Asiste a la escuela, disfruta pasear a su perro y jugar en los parques de la ciudad. Su madre trabaja en un almacén y su padre se desempeña como barbero.

“Mi esposa y mi hija han intentado hacer todo correctamente”, afirmó Anderson. “Merecen la oportunidad de que se escuche su caso”.

Lee también: Siembra NC confirmó que Aduanas y Patrulla Fronteriza retiró su convoy del estado

Siembra NC respalda el pedido de la familia para presentar una moción que permita reabrir el proceso migratorio. La organización sostiene que madre e hija deberían contar con una oportunidad para presentar su solicitud de asilo ante las autoridades correspondientes.

Como parte de ese esfuerzo, la familia, representantes de Siembra NC, líderes comunitarios, religiosos y autoridades electas realizaron este jueves 17 de septiembre, a las 9:00 a. m., una conferencia de prensa en el parque infantil de Eastway Park, en Charlotte, para explicar el caso y solicitar la reapertura del proceso.

Video: Organizaciones comunitarias en NC denuncian violencia vinculada a ICE