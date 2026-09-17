George W. Bush lanzará nuevo libro de retratos titulado «The Call of Freedom»

Washington.- El expresidente estadounidense George W. Bush anunció el lanzamiento de su nuevo libro y exhibición titulada «The Call of Freedom: Portraits of Political Prisoners and Dissidents», cuyo estreno oficial en el mercado está programado para el 9 de marzo de 2027 y que ya se encuentra disponible para preventa.

En un comunicado destacaron que la obra reúne cuarenta y cuatro retratos a todo color de hombres y mujeres de todo el mundo que han sufrido persecución por su género, etnia, creencias religiosas o posturas políticas.

"I’m pleased to announce THE CALL OF FREEDOM, my new book and exhibit at the Bush Center highlighting the courage and resilience of political prisoners and dissidents in the face of tyrants. My hope is that these 44 paintings and the stories that accompany them will inspire that… pic.twitter.com/oh8SGrNdes — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) September 16, 2026

Historia de diversas personalidades

A través de esta publicación y la exposición adjunta en el Bush Center, el exmandatario captura los rostros y las historias de los disidentes en detalle, con el fin de profundizar en las dificultades que enfrentan y las lecciones de justicia y derechos humanos que transmiten.

Ver más: Trump usará petróleo venezolano para rellenar las reservas estratégicas de EE.UU.

Los relatos documentan vivencias de opresión, prisión y exilio, reflejando la determinación de personas que han luchado por sus garantías fundamentales.

En este sentido, destacaron que en el prefacio de la obra, el expresidente destaca el denominador común de los protagonistas al señalar que «no importa dónde viva alguien o cómo haya sido criado, cada corazón humano anhela la libertad», rindiendo tributo a la valentía frente a los regímenes represivos.

Vídeo: Carolina del Norte: ¿qué pasa con la inspección y el registro del vehículo?

