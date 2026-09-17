Flow Fest en Whitewater Center

Charlotte, NC.- El Centro Nacional de Aguas Bravas de EE. UU., ubicado en 5000 Whitewater Center Parkway, Charlotte, NC, presenta Flow Fest los días 19 y 20 de septiembre de 2026, de 7:30 a. m. a 9:00 p. m.

El festival celebra el bienestar y la atención plena en un entorno natural al aire libre. Habrá 150 prácticas y talleres de yoga y meditación, además de puestos de venta y música en vivo.

Datos de interés

Fecha: 19 y 20 de septiembre de 2026

Hora: 7:30 a. m. a 9:00 p. m.

Lugar: Whitewater Center, 5000 Whitewater Center Parkway, Charlotte, NC

Costo: Gratis, pero el estacionamiento cuesta $13.

Incluye: Más de 150 prácticas y talleres de yoga y meditación, así como vendedores y música en vivo.

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Algunos aspectos destacados Yoga con cabras

Trabajo corporal intuitivo

Fabricación de velas

Mezcla de tés

Flujo luminoso

Baño de sonido

Más

Música en vivo DJ Sol Rising

Peligro muffin

Valle de Kindred

Los que quieran asistir pueden registrarse aquí.

La mayoría de las clases son gratuitas. Algunas tienen costo. Es necesario registrarse. También habrá actividades disponibles con pase regular. El estacionamiento cuesta $13.