Modified date:

Flow Fest en Whitewater Center

ENTRETENIMIENTO
7
Flow Fest en Whitewater Center
Cortesía: Whitewater
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El Centro Nacional de Aguas Bravas de EE. UU., ubicado en 5000 Whitewater Center Parkway, Charlotte, NC, presenta Flow Fest los días 19 y 20 de septiembre de 2026, de 7:30 a. m. a 9:00 p. m.

El festival celebra el bienestar y la atención plena en un entorno natural al aire libre. Habrá 150 prácticas y talleres de yoga y meditación, además de puestos de venta y música en vivo.

Datos de interés

  • Fecha: 19 y 20 de septiembre de 2026
  • Hora: 7:30 a. m. a 9:00 p. m.
  • Lugar: Whitewater Center, 5000 Whitewater Center Parkway, Charlotte, NC
  • Costo: Gratis, pero el estacionamiento cuesta $13.
  • Incluye: Más de 150 prácticas y talleres de yoga y meditación, así como vendedores y música en vivo.

Lee también: Festival del Líbano los días 25 y 26 de septiembre

Algunos aspectos destacados 

  • Yoga con cabras
  • Trabajo corporal intuitivo
  • Fabricación de velas
  • Mezcla de tés
  • Flujo luminoso
  • Baño de sonido
  • Más

Música en vivo

  • DJ Sol Rising
  • Peligro muffin
  • Valle de Kindred

Los que quieran asistir pueden registrarse aquí.

Lee también: Opción Fin de Semana: Festivales de música previos al Día del Trabajo

La mayoría de las clases son gratuitas. Algunas tienen costo. Es necesario registrarse. También habrá actividades disponibles con pase regular. El estacionamiento cuesta $13.

Programa del Flow Fest

Visite la página de Flow Fest en el sitio web del Centro Nacional de Aguas Bravas de EE. UU. para obtener actualizaciones, más información sobre cada actividad y para poder filtrar la lista de eventos por tipo de evento.

¡El programa está sujeto a cambios! Asegúrese de consultar la página web de Flow Fest.

Video: Más de 10 mil personas asistieron al Festival Día de Muertos

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
164,161FansMe gusta
21,483SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,113SuscriptoresSuscribirte