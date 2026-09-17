Flow Fest en Whitewater Center

Charlotte, NC.- El Centro Nacional de Aguas Bravas de EE. UU., ubicado en 5000 Whitewater Center Parkway, Charlotte, NC, presenta Flow Fest los días 19 y 20 de septiembre de 2026, de 7:30 a. m. a 9:00 p. m.
El festival celebra el bienestar y la atención plena en un entorno natural al aire libre. Habrá 150 prácticas y talleres de yoga y meditación, además de puestos de venta y música en vivo.
Datos de interés
- Fecha: 19 y 20 de septiembre de 2026
- Hora: 7:30 a. m. a 9:00 p. m.
- Lugar: Whitewater Center, 5000 Whitewater Center Parkway, Charlotte, NC
- Costo: Gratis, pero el estacionamiento cuesta $13.
- Incluye: Más de 150 prácticas y talleres de yoga y meditación, así como vendedores y música en vivo.
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Algunos aspectos destacados
- Yoga con cabras
- Trabajo corporal intuitivo
- Fabricación de velas
- Mezcla de tés
- Flujo luminoso
- Baño de sonido
- Más
Música en vivo
- DJ Sol Rising
- Peligro muffin
- Valle de Kindred
Los que quieran asistir pueden registrarse aquí.
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La mayoría de las clases son gratuitas. Algunas tienen costo. Es necesario registrarse. También habrá actividades disponibles con pase regular. El estacionamiento cuesta $13.
Programa del Flow Fest
Visite la página de Flow Fest en el sitio web del Centro Nacional de Aguas Bravas de EE. UU. para obtener actualizaciones, más información sobre cada actividad y para poder filtrar la lista de eventos por tipo de evento.
¡El programa está sujeto a cambios! Asegúrese de consultar la página web de Flow Fest.