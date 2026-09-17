EE.UU. emite nueva determinación antidrogas evaluando a Venezuela, Colombia y Bolivia

Washington.- El Departamento de Estado de EE.UU. hizo pública la determinación presidencial enviada al Congreso en la que se identifica a veintitrés naciones como principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas para el período fiscal 2003/2006, figurando en el listado Afganistán, las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

En un comunicado indicaron que el documento aclara que la inclusión responde a factores geográficos y comerciales y no refleja necesariamente la labor gubernamental de control.

Señalaron que en el marco de la sección 706 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, el gobierno estadounidense designó a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia como países que no han cumplido de manera demostrable con sus compromisos internacionales antidrogas.

No obstante, se determinó que la asistencia financiera hacia Bolivia y Colombia así como hacia Birmania, continúa siendo vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos.

"Dados los pasos positivos dados en la presidencia interina de Delcy Rodríguez, he decidido que Venezuela ya no debe ser considerada como un país que ha incumplido de forma demostrable sus compromisos en materia de control de drogas. Espero ver un progreso continuo y… — USA en Español (@USAenEspanol) September 16, 2026

Venezuela sale de la lista

Por otro lado, señalaron que el informe destaca cambios políticos regionales y avances en la cooperación bilateral. Respecto a Venezuela, la administración norteamericana señaló que, tras la salida del poder de Nicolás Maduro y el establecimiento del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, el país ya no debe ser considerado como incumplidor en materia antinarcóticos, resaltando operativos conjuntos como la eliminación del líder del «Tren de Aragua», alias «Niño Guerrero».

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Asimismo, indicaron que en el caso de Bolivia, señaló que reconoció la nueva etapa bajo la presidencia de Rodrigo Paz y la reciente extradición del narcotraficante Sebastián Marset, aunque se condicionó una revisión de su calificación a la reducción efectiva de los cultivos de coca y el combate a la corrupción.

Sobre Colombia, el memorando atribuye la calificación negativa a la herencia del gobierno de izquierda anterior, pero expresó respaldo a la administración del presidente Abelardo De La Espriella y su compromiso de liderar una campaña enérgica contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos ilícitos.

Por último, el reporte exigió mayores acciones a Canadá y México en el control de precursores químicos y cadenas de suministro, reiteró cuestionamientos a la República Popular China por la producción de precursores sintéticos, y criticó la falta de medidas en Brasil frente al Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho.

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