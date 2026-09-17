Descubren cráter más grande formado recientemente en la Luna

Washington.- Durante una revisión rutinaria de calidad de datos, el científico Robert Wagner, especialista en procesamiento de imágenes de la misión Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA, descubrió el cráter de impacto más grande encontrado hasta ahora en la historia del sistema solar formado en tiempos recientes.

En un comunicado indicaron que fue bautizado oficialmente como McGetchin en honor al difunto científico lunar Tom McGetchin, el nuevo cráter se localiza en el borde oriental de la Luna y se formó tras el impacto de un asteroide o cometa del tamaño de un edificio de tres a seis pisos.

De acuerdo con los dos artículos científicos publicados en Science Advances, la colisión ocurrió entre el 11 de abril y el 22 de mayo de 2024, tratándose de un evento extraordinario que sucede en el satélite natural aproximadamente una vez por siglo.

Detallaron además, que el impacto generó una cavidad de 728 pies de ancho (equivalente a dos campos de fútbol) y 141 pies de profundidad, espacio en el que podrían apilarse verticalmente tres autobuses escolares amarillos.

Asimismo, los investigadores identificaron un área circundante de 4 millas de extensión que registra temperaturas nocturnas más frías («zona fría»), debido a que el material de la superficie (regolito) quedó menos denso tras el choque.

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Reiteran la importancia del monitoreo continuo

Por otro lado, indicaron que la detección fue posible gracias al sistema de cámaras del LRO y a técnicas de comparación de mapas globales que permitieron aislar el patrón de escombros arrojados por el impacto.

En este sentido, señalaron que este hallazgo subraya la importancia del monitoreo continuo de la LRO para comprender la dinámica de la superficie lunar y respaldar las futuras misiones científicas y de exploración humana en el satélite.

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