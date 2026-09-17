Chloe, el primer perro rescatado en graduarse como canino de respuesta a incidentes

Baton Rouge.- Lo que comenzó como una lucha por sobrevivir en las calles de Deming, Nuevo México, se ha transformado en una inspiradora historia de servicio federal. El pasado 15 de mayo de 2026, una perrita rescatada llamada Chloe hizo historia al convertirse en el primer canino rescatado en graduarse de la Academia Canina de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en El Paso, Texas, recibiendo formalmente su juramento de cargo como Canina de Respuesta a Incidentes Críticos.

En un comunicado indicaron que el rescate de Chloe estuvo cerca de tener un destino trágico tras ser ingresada en una protectora de animales local y colocada en la lista de eutanasia; sin embargo, la Liga de Rescate de Animales de El Paso la rescató a tiempo.

Loretta Hyde, fundadora de la organización, identificó su gran potencial, lo que permitió que la perrita ingresara al programa especializado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Actualmente asignada al agente Miguel Carrillo en la estación de Baton Rouge, Louisiana, Chloe despliega su labor de apoyo emocional en toda la región de la Costa del Golfo, asistiendo a agentes, empleados y familias de agencias de seguridad pública.

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Chloe y el agente apoyaron a las víctimas

Por otro lado, recordaron que el programa de Caninos de Respuesta a Incidentes Críticos fue establecido originalmente tras el trágico tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, en 2022, con el objetivo de reducir el estrés, la ansiedad y mitigar los efectos del trauma en el personal de seguridad.

Asimismo, destacaron que en cumplimiento de esta misión, el impacto de Chloe ha trascendido las filas de la CBP; recientemente, tras el fallecimiento en el cumplimiento del deber del subalguacil federal Drew Hanson, Chloe y el agente Carrillo acudieron a los servicios funerarios para brindar consuelo a sus seres queridos y compañeros.

Además de su labor junto a las fuerzas del orden, Chloe visita regularmente hospitales de la zona para reconfortar a pacientes en proceso de recuperación y personas en unidades de cuidados paliativos.

Por último, destacaron que gracias a su noble labor y a la instrucción del agente Carrillo con la orden de «ir a saludar», esta perrita rescatada demuestra que las segundas oportunidades pueden cambiar vidas y llevar alivio a quienes más lo necesitan.

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