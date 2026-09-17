Raleigh, NC.- La Fundación Deportiva de Charlotte (CSF) anunció una alianza histórica con la Asociación de Tenis Femenino (WTA), que traerá las Finales de la WTA, el campeonato de fin de temporada del tenis profesional femenino, a Charlotte, Carolina del Norte, durante tres años consecutivos a partir de 2027.

Además de albergar las Finales de la WTA entre 2027 y 2029, el acuerdo incluye el traslado de la sede mundial de la WTA a Charlotte, lo que permitirá una presencia permanente en la región. La CSF y sus socios también contarán con la posibilidad de traer un torneo WTA 500 a la ciudad después de 2029, lo que abrirá la puerta para que el papel de Charlotte en el tenis profesional femenino se extienda mucho más allá de las Finales.

Esto es posible gracias al apoyo financiero del Fondo para Eventos Especiales de Carolina del Norte, la ciudad de Charlotte, el condado Mecklenburg, la Alianza Empresarial Regional de Charlotte y la Autoridad Regional de Visitantes de Charlotte, así como a la importante inversión de la comunidad empresarial de Charlotte.

Las Finales de la WTA son el evento más prestigioso del tenis profesional femenino, que reúne a las mejores jugadoras individuales y parejas de dobles del mundo en la Carrera PIF a las Finales de la WTA. Este campeonato de fin de temporada muestra el tenis femenino al más alto nivel, llevando lo mejor de este deporte a una audiencia televisiva global en más de 190 países. Las Finales de la WTA se han celebrado en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Madrid, Singapur y Riad. A partir de 2027, las Finales de la WTA se celebrarán en el Spectrum Center, en el centro de Charlotte, lo que le brinda a la WTA la oportunidad de consolidar la importancia global del evento en un momento de gran auge para el deporte femenino. Otros eventos tendrán lugar en el Centro de Convenciones de Charlotte.

El traslado de la sede mundial de la WTA a Charlotte consolidará una de las marcas más reconocidas del deporte internacional en la Ciudad Reina. Junto con las Finales de la WTA, la sede permitirá que Carolina del Norte desempeñe un papel fundamental durante todo el año en el continuo crecimiento del tenis femenino y del deporte femenino en el ámbito mundial, generando empleos, relaciones comerciales internacionales y actividad económica constante en la región.

“Carolina del Norte se enorgullece de dar la bienvenida a la sede de la WTA y a las Finales de la WTA a Charlotte. Esta prestigiosa organización y evento internacional atraerá visitantes a nuestro estado, apoyará a los negocios locales y brindará a Carolina del Norte la oportunidad de mostrar todo lo que tenemos para ofrecer a una audiencia global”, declaró el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein.

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Los torneos WTA 500 representan el segundo nivel más alto de la WTA, y reúnen a muchas de las mejores jugadoras del mundo que compiten por importantes puntos para el ranking y premios en metálico. La posible celebración de un WTA 500 en Charlotte brindaría la oportunidad de ampliar la presencia de la ciudad en el panorama mundial más allá de las Finales de la WTA. Este aspecto del acuerdo está supeditado al desarrollo de una nueva instalación específica para el tenis en Charlotte y a la obtención de apoyo adicional.

“Charlotte es una ciudad global y tener la sede de la Asociación de Tenis Femenino en Charlotte no solo es una emocionante incorporación a nuestra lista de sedes corporativas, sino que también refleja la creciente reputación internacional de nuestra ciudad. Como hemos visto, los grandes eventos deportivos nos brindan una plataforma extraordinaria para mostrar nuestra comunidad, nuestra cultura y nuestra capacidad al mundo, además de crear oportunidades y beneficios para nuestros residentes y empresas”, dijo Rob Harrington, alcalde de Charlotte.

En una fecha posterior se celebrará una rueda de prensa formal y un acto de anuncio en Charlotte, donde se compartirán más detalles sobre el futuro del tenis femenino en la ciudad.

Para obtener más información, visite wtafinals.com/charlotte .

Con información de Charlotte Sports Foundation

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