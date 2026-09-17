Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte publicó recientemente los resultados de una investigación de salud pública para identificar la fuente de exposición de un caso previamente reportado de una rara infección cerebral causada por Naegleria fowleri, una ameba (organismo vivo unicelular) que se encuentra rara en agua dulce templada.

State health officials have shared new findings from the investigation into a rare Naegleria fowleri infection in a North Carolina teen. Read more here ➡️https://t.co/2DpyIPjTZ6

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Las autoridades sanitarias estatales han dado a conocer nuevos… pic.twitter.com/6EUwoixa3x — NCDHHS (@ncdhhs) September 16, 2026

Las entrevistas con la familia del paciente permitieron identificar varios lugares donde podría haber estado expuesto a agua dulce templada. Estos lugares fueron investigados y analizados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) en coordinación con el personal del departamento de salud local y con el apoyo de expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Si bien la investigación de salud pública no determina de manera concluyente dónde se expuso el adolescente, los hallazgos sugieren que una fuente de agua ubicada en una organización comunitaria en Durham fue la fuente más probable. Se informó que el adolescente tuvo contacto con la fuente de agua durante el período de posible exposición, incluyendo salpicaduras en la cara. Esta fuente de agua fue clausurada por el Departamento de Salud del Condado Durham el 28 de agosto de 2026 y posteriormente dio positivo para Naegleria fowleri en los CDC. La fuente de agua permanece cerrada al público.

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Las infecciones por Naegleria son muy raras; solo se han reportado 167 casos en el ámbito nacional entre 1962 y 2024. La ameba no causa enfermedad si se ingiere, pero raramente puede producirse una infección si el agua que la contiene entra por la nariz, permitiendo que llegue al cerebro. Esto ocurre con mayor frecuencia durante actividades acuáticas como saltar al agua, bucear, hacer rafting o esquí acuático, pero puede ocurrir con cualquier actividad que implique la entrada de agua contaminada por la nariz. También se han producido infecciones cuando las personas usan agua contaminada para limpiar sus fosas nasales durante prácticas religiosas, usan agua del grifo nariz contaminada en un irrigador nasal u otro dispositivo para enjuagarse los senos paranasales a través de la nariz, o cuando el agua contaminada entra por la durante juegos recreativos.

Los síntomas de la infección por Naegleria fowleri , también conocida como meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), suelen comenzar unos 5 días después de la exposición, aunque pueden aparecer entre 1 y 12 días después. Los síntomas incluyen dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas y vómitos, y progresan a rigidez de cuello, convulsiones y coma. Una vez que comienzan los síntomas, la enfermedad progresa rápidamente y suele causar la muerte en unos cinco días. Normalmente, en Estados Unidos se diagnostican menos de 10 casos de MAP al año.

Estas infecciones poco comunes suelen producirse cuando hace calor durante períodos prolongados, lo que provoca temperaturas del agua más elevadas y niveles más bajos. La Naegleria fowleri crece mejor a temperaturas elevadas, hasta 46 °C (115 °F).

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Si bien no existe forma de eliminar esta amaba del medio ambiente, las medidas de seguridad incluyen:

Tomar medidas para evitar que te entre agua por la nariz al realizar actividades en agua dulce templada puede incluir taparse la nariz, usar pinzas nasales o mantener la cabeza fuera del agua.

Evite sumergir la cabeza en aguas termales y manantiales de agua caliente.

Evite saltar o bucear en agua dulce templada durante períodos de altas temperaturas y bajos niveles de agua.

Evite excavar o remover el sedimento mientras participa en actividades acuáticas en zonas de agua dulce cálida y poco profundas.

Utilice únicamente agua destilada para el lavado nasal.

Para obtener más información, visite la página web de los CDC sobre Naegleria fowleri.

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