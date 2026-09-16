Opción Fin de Semana: Entre festivales y bailes folclóricos

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay festivales y bailes folclóricos. En la primera actividad, Howdy Huntersville es una celebración GRATUITA para toda la familia que tendrá lugar el 19 de septiembre de 2026, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., en Veterans Park, 201 Huntersville-Concord Road, Huntersville, Carolina del Norte.
¡Puede colocarse sus botas de vaquero para esta noche de bluegrass, bailes folclóricos y éxitos country!
Qué esperar
- Música country
- Baile cuadrado (¡apto para principiantes!)
- Juegos y atracciones de feria con temática campestre.
- Zoológico interactivo
- Fotomatón campestre
- Camiones de comida y vendedores de bebidas
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Horario:
- De 4:00 p.m. a 4:45 p.m. Ettore Buzzini
- De 5:15 p.m. a 6:00 p.m. Baile cuadrado
- De 6:30 p.m. a 8:00 p.m. Los Trovadores de Carolina
Puede llevar sus sillas de jardín o mantas para disfrutar del evento. La entrada, las actividades y el estacionamiento son gratuitos.
Festival Internacional de UNC Charlotte
El Festival Internacional de UNC Charlotte, un popular festival gratuito que comenzó en 1975, tendrá lugar el 19 de septiembre de 2026, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. La entrada es gratuita.
El festival se celebra en el Barnhardt Student Activity Center, 9290 Barnhardt Lane, Charlotte, NC.
El festival incluye:
- Stands que muestran las diversas culturas de 40 naciones.
- Espectáculos de danza
- Actuaciones musicales
- Zona de juegos internacional
- Globo terrestre inflable gigante de 9 metros en el que puedes entrar y explorar.
- Comida sabrosa de todos los rincones del mundo.
- Desfile de las Naciones, que muestra la vestimenta tradicional de las diferentes comunidades.
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Puestos, juegos y comida.
Los puestos estarán a cargo de estudiantes internacionales de la UNC Charlotte, así como de miembros de la comunidad internacional de Charlotte. En los puestos se podrán encontrar artículos de arte, artesanía y ropa.
Muchos puestos ofrecen comida internacional a la venta. Por favor, lleve efectivo. Hay algunos cajeros automáticos en el campus, pero las filas pueden ser largas.
En la Zona Internacional de Juegos, puede participar y aprender sobre el significado cultural de los juegos. Pruebe el tiro con arco, juegue al ajedrez gigante o únase a un partido de fútbol.