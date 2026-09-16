Opción Fin de Semana: Entre festivales y bailes folclóricos

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay festivales y bailes folclóricos. En la primera actividad, Howdy Huntersville es una celebración GRATUITA para toda la familia que tendrá lugar el 19 de septiembre de 2026, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., en Veterans Park, 201 Huntersville-Concord Road, Huntersville, Carolina del Norte.

¡Puede colocarse sus botas de vaquero para esta noche de bluegrass, bailes folclóricos y éxitos country!

Qué esperar

Música country

Baile cuadrado (¡apto para principiantes!)

Juegos y atracciones de feria con temática campestre.

Zoológico interactivo

Fotomatón campestre

Camiones de comida y vendedores de bebidas

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Horario:

De 4:00 p.m. a 4:45 p.m. Ettore Buzzini

De 5:15 p.m. a 6:00 p.m. Baile cuadrado

De 6:30 p.m. a 8:00 p.m. Los Trovadores de Carolina

Puede llevar sus sillas de jardín o mantas para disfrutar del evento. La entrada, las actividades y el estacionamiento son gratuitos.