Charlotte, NC.- El Mes de la Herencia Hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2026, es un momento para celebrar las ricas y variadas culturas de los hispanos y latinoamericanos, y las contribuciones que han hecho a los Estados Unidos.

La Biblioteca Charlotte Mecklenburg organiza eventos gratuitos en honor al Mes de la Herencia Hispana.

Hojalata Art

Lunes, 21 de septiembre de 2026,

De 3:30 p.m. a 4:30 p.m.

Biblioteca Regional SouthPark

7015 Carnegie Blvd, Charlotte, NC Entrada

Gratuita

Mayores de 9 años (preadolescentes, adolescentes y adultos)

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Hojalata (o-ha-LAH-tah), que significa “hojalata” en español, es un vibrante arte popular mexicano que transforma simples láminas de hojalata en diseños coloridos y llenos de detalles, utilizando una técnica llamada repujado: martillar desde la parte posterior para crear relieves. ¡Aprenda más sobre esta forma de arte y cree su propia versión colorida con papel de aluminio!

Manualidades con papel: Papel Picado

Martes, 22 de septiembre de 2026,

De 3:30 p.m. a 4:30 p.m.

ImaginOn,

300 E 7th Street, Charlotte, NC. Entrada

Gratuita.

Edades: De 9 a 18 años.

Se invita a adolescentes y preadolescentes de 9 a 18 años a crear papel picado en el Makerspace. El grupo elaborará banderines para colgar en el loft en preparación para el Día de los Muertos. Los adolescentes también pueden crear adornos para llevar a casa.

Ven solo unos minutos o quédate y crea todo el tiempo; es un espacio relajado y acogedor.

Taller de pintura con hilo

Miércoles 23 de septiembre de 2026

De 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Biblioteca de West Boulevard

2157 Wet Blvd, Charlotte, NC

Gratis

Edades: De 12 a 18 años Celebra el Mes de la Herencia Hispana descubriendo el vibrante arte de la pintura con hilo, inspirado en las obras de arte tradicionales del pueblo huichol de México. Aprenda sobre la historia de esta forma de arte única y luego cree su propia obra maestra con hilo, llena de color, usando materiales sencillos. No se necesita experiencia artística. ¡Solo trae tu creatividad! Lee también: NC celebra el Mes de la Herencia Hispana y Latina con reconocimiento oficial