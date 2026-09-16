Charlotte, NC.- El Mes de la Herencia Hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2026, es un momento para celebrar las ricas y variadas culturas de los hispanos y latinoamericanos, y las contribuciones que han hecho a los Estados Unidos.
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg organiza eventos gratuitos en honor al Mes de la Herencia Hispana.
Hojalata Art
Lunes, 21 de septiembre de 2026,
De 3:30 p.m. a 4:30 p.m.
Biblioteca Regional SouthPark
7015 Carnegie Blvd, Charlotte, NC Entrada
Gratuita
Mayores de 9 años (preadolescentes, adolescentes y adultos)
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Hojalata (o-ha-LAH-tah), que significa “hojalata” en español, es un vibrante arte popular mexicano que transforma simples láminas de hojalata en diseños coloridos y llenos de detalles, utilizando una técnica llamada repujado: martillar desde la parte posterior para crear relieves. ¡Aprenda más sobre esta forma de arte y cree su propia versión colorida con papel de aluminio!
Manualidades con papel: Papel Picado
Martes, 22 de septiembre de 2026,
De 3:30 p.m. a 4:30 p.m.
ImaginOn,
300 E 7th Street, Charlotte, NC. Entrada
Gratuita.
Edades: De 9 a 18 años.
Se invita a adolescentes y preadolescentes de 9 a 18 años a crear papel picado en el Makerspace. El grupo elaborará banderines para colgar en el loft en preparación para el Día de los Muertos. Los adolescentes también pueden crear adornos para llevar a casa.
Ven solo unos minutos o quédate y crea todo el tiempo; es un espacio relajado y acogedor.
Taller de pintura con hilo
Miércoles 23 de septiembre de 2026
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Biblioteca de West Boulevard
2157 Wet Blvd, Charlotte, NC
Gratis
Edades: De 12 a 18 años
Celebra el Mes de la Herencia Hispana descubriendo el vibrante arte de la pintura con hilo, inspirado en las obras de arte tradicionales del pueblo huichol de México. Aprenda sobre la historia de esta forma de arte única y luego cree su propia obra maestra con hilo, llena de color, usando materiales sencillos. No se necesita experiencia artística. ¡Solo trae tu creatividad!
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Crea un joyero salvadoreño
Jueves, 24 de septiembre de 2026
De 4:00 p.m. a 4:45 p.m.
Biblioteca de Mint Hill
6840 Matthews-Mint Hill Road, Mint Hill, NC
Gratis
Edades: De 5 a 12 años
Celebre el Mes de la Herencia Hispana creando su propia artesanía inspirada en el artista salvadoreño Fernando Llort. Fernando Llort es famoso por su arte colorido y de inspiración folclórica, que se ha convertido en un referente cultural para El Salvador. Usarán marcadores para colorear una pequeña caja de madera para joyas, similar a las que se encuentran en los mercados de artesanías de El Salvador. El programa tiene cupo limitado a los primeros 12 estudiantes. Se atenderá por orden de llegada.
Búsqueda del tesoro del Mes de la Herencia Hispana
Todo el mes
Durante todo el horario de apertura
ImaginOn
300 E 7th Street, Charlotte, NC
Gratis
Edades: de 12 a 18 años
Finalmente como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana de la biblioteca, acompáñelos en el Salón Juvenil para una búsqueda del tesoro con banderas hispanas de todo el mundo. ¡Encuentra todas las banderas y relaciónalas con su país de origen para completar la búsqueda!