El 15 de septiembre de 1821, representantes de la Capitanía General de Guatemala proclamaron el Acta de Independencia de Centroamérica. El documento puso fin al vínculo colonial con España para los territorios que entonces integraban la región, entre ellos Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Guatemala, epicentro del proceso

Guatemala tuvo un papel central en la independencia centroamericana. La ciudad de Guatemala funcionaba como capital de la Capitanía General y allí se desarrollaron las deliberaciones que culminaron con la firma del acta.

La decisión abrió una nueva etapa política para la región. Posteriormente, los territorios centroamericanos atravesaron distintos proyectos de organización política, incluida la Federación de Estados Centroamericanos. Con el paso de los años, cada nación consolidó sus propias instituciones y estructuras republicanas.

En Guatemala, el 15 de septiembre quedó establecido como la principal fecha para recordar la independencia nacional y centroamericana. El aniversario forma parte de las celebraciones cívicas que cada año reúnen a comunidades, instituciones educativas y organizaciones culturales.

Costa Rica y su propio proceso

Aunque Costa Rica recibió la noticia de la independencia centroamericana, las comunicaciones de la época provocaron un proceso particular. El territorio conoció oficialmente la noticia el 13 de octubre de 1821, semanas después de la firma del acta en Guatemala. Las autoridades locales analizaron entonces cómo asumir la nueva realidad política.

El proceso costarricense continuó durante octubre. El 29 de octubre de 1821, en Cartago, las autoridades suscribieron el acta mediante la cual Costa Rica consolidó su separación de España y avanzó hacia su organización como Estado. Por ello, el país mantiene el 15 de septiembre como fecha nacional de independencia, mientras también recuerda el proceso político desarrollado posteriormente en Cartago.

La celebración llega a Charlotte

La comunidad centroamericana de Charlotte, Carolina del Norte, también se prepara para conmemorar estas fechas. La organización Fiestas Patrias anunció dos actividades gratuitas en el Centro Comunitario Aldersgate, ubicado en 5338 Nations Ford Road.

La celebración de la Independencia de Costa Rica tendrá lugar el sábado 19 de septiembre de 2026, a las 4:00 p. m. Al día siguiente, domingo 20 de septiembre, a las 4:00 p. m., llegará el turno de la Independencia de Guatemala.

Lee también: Consulado de Guatemala y El Pueblo realizarán charla virtual sobre doble ciudadanía

Ambas actividades ofrecerán a la comunidad una oportunidad para mantener vivas las tradiciones, la memoria histórica y la identidad cultural centroamericana lejos de sus países de origen. La entrada será gratuita.