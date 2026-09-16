Raleigh, NC.- En el Día Nacional del Registro de Votantes, la organización sin fines de lucro El Pueblo anunció el lanzamiento de su Guía de Votantes no partidista 2026, con el fin de educar a la comunidad latina de Carolina del Norte sobre las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre.

“Como en cada ciclo electoral, El Pueblo ha editado una guía del votante no partidista hecha específicamente para los votantes latinos de Carolina del Norte, con un diseño atractivo un lenguaje culturalmente accesible”, dijo Eloy Tupayachi, Gerente de Contenido y Estrategia Digital de El Pueblo. «El objetivo es que nuestra comunidad tenga la información necesaria para participar en estas elecciones”.

La guía estará disponible para el público en formato impreso a partir de este domingo 20 de septiembre de 12:00 p.m. a 6:00 pm en la Fiesta del Pueblo, el festival latinoamericano más grande del estado y que cada año organiza El Pueblo en el centro de Raleigh.

Dicha guía contiene información básica sobre los requisitos para registrarse y votar, las fechas claves del proceso electoral y las principales contiendas electorales a nivel estatal, con los perfiles y posturas políticas de los candidatos.

Además del formato impreso, El Pueblo pone también a disposición de los votantes en inglés y español una guía digital interactiva a través de su portal de educación electoral VotemosNC.com.

“La guía digital personalizada es una herramienta muy fácil de usar donde los votantes podrán informarse sobre todos los candidatos que aparecerán en su boleta electoral, desde sus datos biográficos, experiencia política y sus posturas en áreas como la economía, la seguridad pública, inmigración o la salud, entre otros”, dijo Tupayachi.

A través de esta herramienta digital, en su teléfono celular, computadora o cualquier dispositivo conectado a internet, los votantes sólo deben ingresar su dirección (que debe ser la misma que figura en su registro electoral) para poder ver todas las contiendas y candidatos que aparecerán en su boleta electoral el próximo 3 de Noviembre.

Finalmente, hay estas guías de votantes no partidistas y su página web electoral VotemosNC.com, El Pueblo busca promover la participación de los votantes latinos en el proceso electoral en Carolina del Norte.

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