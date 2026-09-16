Dan de alta a oficial del CMPD involucrado en un tiroteo

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) anunció que el oficial involucrado en el caso de un tiroteo fue dado de alta del hospital y se está recuperando en casa con su familia.

See full release here: https://t.co/9zPzhE2F9E — CMPD News (@CMPD) September 9, 2026

El arresto del sospechoso que se cree responsable del tiroteo en el que se vio involucrado el oficial se llevó a cabo el 9 de septiembre en la cuadra 1200 Enderly Road en Metro Division.

Gracias a una minuciosa labor de investigación, los detectives del CMPD identificaron a Dionte Antonio McCracking, de 28 años, como sospechoso y lo localizaron en una residencia en la División Steele Creek. McCracking se atrincheró en la vivienda, lo que provocó la intervención del Equipo de Armas y Tácticas Especiales (SWAT) del CMPD, que colaboró ​​en su detención.

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Además miembros del equipo SWAT del CMPD trabajaron para garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en la zona inmediata y evacuaron los apartamentos circundantes.

Aproximadamente a las 2:42 p.m., tras un enfrentamiento que duró varias horas, McCracking fue detenido por agentes de la unidad canina y del equipo SWAT y se le imputaron los siguientes cargos:

Intento de asesinato de un agente del orden público

Posesión de un arma de fuego por un delincuente

El hecho

El miércoles 9 de septiembre, aproximadamente a las 12:23 a. m., el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) recibió una llamada de servicio sobre un vehículo sospechoso en la cuadra 1200 de Enderly Road en Metro Division.

La persona que llamó indicó que había dos sujetos en un vehículo sospechoso involucrado en presunta actividad delictiva. Posteriormente se determinó que el automóvil había sido reportado como robado recientemente.

Un oficial llegó al lugar aproximadamente a las 12:28 a. m. La información preliminar indica que se encontró con el sospechoso. Este sacó un arma de fuego y disparó en dirección al agente, hiriéndolo. El sujeto huyó del lugar.

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Finalmente, la investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Moore es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 o a través del sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260909-0023-02.

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