Gastonia, NC.- El presidente Donald Trump visitará Gastonia, Carolina del Norte, este miércoles 16 de septiembre, como parte de su estrategia para impulsar a los candidatos republicanos de cara a las elecciones de noviembre. Trump encabezará un mitin en el Aeropuerto Municipal de Gastonia para apoyar al candidato republicano al Senado, Michael Whatley, quien compite contra el demócrata y exgobernador Roy Cooper.

President Donald J. Trump will deliver remarks in Gastonia, North Carolina this week 🇺🇸 Get your tickets here >> https://t.co/dbtsae22kR pic.twitter.com/NjFBw1wZfv — NCGOP (@NCGOP) September 15, 2026

El evento comenzará alrededor de las 7:00 p. m. en las instalaciones ubicadas en 1126 Gaston Day School Road. La campaña habilitó un registro gratuito para quienes quieran asistir y entregará las entradas por orden de llegada.

La visita llega en un momento clave para la contienda por el escaño que dejará vacante el senador republicano Thom Tillis, quien decidió no buscar la reelección. Whatley, antiguo presidente del Partido Republicano de Carolina del Norte, busca convertir el respaldo de Trump en mayor participación de los votantes republicanos.

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La carrera mantiene especial interés porque Carolina del Norte representa un estado políticamente competitivo. Diversas encuestas recientes muestran a Cooper con ventaja sobre Whatley, mientras el candidato republicano intenta fortalecer su posición entre los votantes conservadores y aumentar el entusiasmo de la base de Trump.

La presencia presidencial también tendrá consecuencias para la movilidad en Gaston County. Las autoridades anticipan importantes retrasos de tránsito durante la tarde y la noche y recomiendan evitar los alrededores del aeropuerto si no resulta necesario desplazarse hasta la zona.

La policía de Gastonia prepara cierres y restricciones de circulación alrededor del lugar del mitin. Las autoridades prevén mayores afectaciones conforme se acerque la hora del evento, por lo que aconsejan a los conductores planificar rutas alternativas y salir con anticipación.

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La visita de Trump forma parte de un mayor esfuerzo republicano para movilizar a sus simpatizantes antes de las elecciones de mitad de mandato. El mandatario ha convertido su respaldo a Whatley en uno de los principales focos de su actividad política en Carolina del Norte.

La agenda presidencial ocurre después de la visita de Melania Trump, quien llegó este martes al oeste del estado para participar en una actividad educativa relacionada con el uso de la tecnología y la inteligencia artificial en las escuelas.

Con el mitin de Gastonia, Trump buscará reforzar la candidatura de Whatley y colocar nuevamente la carrera por el Senado de Carolina del Norte en el centro de la atención política nacional.

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