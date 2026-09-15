Trump advierte sobre inminente colapso en el Centro Kennedy

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump denunció que el Centro Kennedy se encuentra en una situación crítica de deterioro, señalando que un gran bloque de concreto y acero se desplomó recientemente desde el techo de un pasillo principal, un incidente que de haber ocurrido con el edificio abierto habría costado la vida de personas inocentes, dado que un guardia de seguridad pasó por el lugar apenas sesenta segundos antes.

El primer mandatario utilizó sus redes sociales, para criticar duramente que, a pesar de la falta de funciones y el riesgo latente, un juez hostil y condicionado ha obligado a mantener las instalaciones abiertas, obstaculizando los esfuerzos de seguridad y condenando al edificio al fracaso tras más de seis meses de litigios innecesarios.

Ante este panorama, Trump enfatizó que el tiempo es el principal enemigo y que el edificio corre un destino fatal si la justicia continúa bloqueando las acciones preventivas necesarias.

The Kennedy Center is in a virtual state of collapse, and has been for many years. A large piece of concrete and steel just dropped down, in a thud, from the ceiling of a heavily trafficked main hallway. If the Building were open, innocent people would have been killed. A… pic.twitter.com/2uT19yrWW6 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 15, 2026

Alertó sobre las pérdidas millonarias

Asimismo, el jefe de Estado recordó que el Centro Kennedy arrastraba pérdidas millonarias y un profundo fracaso al momento de iniciar su intervención, la cual calificó como un acto de ayuda para revelar la verdad sobre las condiciones estructurales.

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Trump destacó además que la Junta Directiva votó firmemente para salvar el recinto, reconociendo su capacidad ejecutiva para recaudar fondos, gestionar obras de construcción y aplicar la autoridad presidencial indispensable para devolverle su grandeza.

Por último, el presidente indicó que la Junta Directiva, conformada por destacadas personalidades del país, sostendría una nueva reunión para evaluar los pasos a seguir ante el bloqueo judicial.

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