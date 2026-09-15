Revelan plan de modernización de la Fuerza Aérea con IA y bajo costo

Washington.- Durante su intervención en la Conferencia de Ciberseguridad y Espacio 2026, el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, advirtió que la institución debe contrarrestar amenazas impulsadas por inteligencia artificial que evolucionan con extrema rapidez, superando un proceso presupuestario diseñado para un ritmo de guerra obsoleto.

En un comunicado, explicaron que el funcionario enfatizó la urgencia de incrementar el poder de combate y la innovación asequible, señalando que conflictos como el de Europa demuestran cómo los drones de ataque unidireccional han sustituido a la artillería tradicional.

En este sentido, destacaron que como parte de la transformación estructural proyectada hacia el año 2032, Meink anunció que la Fuerza Espacial ya cuenta con armas de control orbital operativas para defender a la Fuerza Conjunta de acciones hostiles, marcando una revelación sin precedentes en la materia.

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Incorporarán 500 cazas colaborativos

Asimismo, destacó que los operadores especiales dispondrán de miles de armas autónomas, y se prevé incorporar al menos 500 cazas colaborativos (CCAs), bautizados oficialmente junto a nuevos modelos como el FQ-42 Vengeance y el FQ-44 Fury.

Por otro lado, señaló que para optimizar los recursos financieros, el departamento impulsa el desarrollo de aeronaves multipropósito conocidas como Aeronaves Modulares Masivas (MMA), con el objetivo de desplegar un centenar de unidades para 2029 a una fracción del costo de los cazas de quinta generación.

Por último, Meink informó sobre la creación de 26 «Ejecutivos de Adquisición de Portafolios» dotados de total autoridad decisoria para acelerar la entrega de capacidades tecnológicas críticas y superar las barreras de costos actuales.

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