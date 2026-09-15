Rescatan a ocho secuestrados y abaten a cinco miembros del ELN en Colombia

Bogotá.- El presidente de Colombia Abelardo De La Espriella informó sobre dos contundentes operativos de la fuerza pública contra el grupo armado ELN, destacando el rescate exitoso de ocho colombianos que permanecían secuestrados en una zona rural del municipio de Convención, en el Catatumbo (Norte de Santander).

A través de sus redes sociales, detalló que la operación, de precisión quirúrgica y ejecutada por hombres del GAULA junto al Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, permitió devolver la libertad a las víctimas mediante una acción rápida y coordinada.

¡OCHO SECUESTRADOS RESCATADOS EN EL CATATUMBO! 🇨🇴 En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con inteligencia interagencial, rescataron a 8 colombianos que permanecían secuestrados por el ELN… pic.twitter.com/fwGIOyUjVi — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 15, 2026

Cinco integrantes del ELN dados de bajas

De la misma manera, informó que las Fuerzas Militares sostuvieron un combate en Morales, Bolívar, contra el frente de guerra «Darío Ramírez Castro», que dejó como saldo cinco integrantes del grupo narcoterrorista dados de baja, además de la incautación de seis armas largas, municiones y material de intendencia.

¡Golpe contundente al ELN en el sur de Bolívar! 🇨🇴 En Morales, Bolívar, nuestro Ejército Nacional sostuvo combate contra el frente de guerra “Darío Ramírez Castro” del grupo narcoterrorista ELN. El resultado: 5 integrantes dados de baja, 6 armas largas incautadas, además de… pic.twitter.com/iuQhzpX78X — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 15, 2026

Explicó que durante los enfrentamientos, un soldado profesional resultó herido y fue evacuado hacia un centro asistencial en Bucaramanga.

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Asimismo, afirmó que el operativo en el sur de Bolívar permitió la neutralización de alias «Niche», cabecilla de comisión de la compañía Simón Bolívar con una trayectoria criminal de once años. Este sujeto era el encargado de planear y ejecutar ataques terroristas con drones cargados con explosivos y francotiradores, además de estar vinculado directamente al atentado perpetrado en Aguachica en diciembre de 2025, el cual cobró la vida de siete soldados y dejó a otros treinta heridos.

En este sentido, el gobierno destacó que el golpe afecta directamente el mando, el control y la capacidad terrorista de la estructura criminal, inhabilitando sus corredores de movilidad.

Por último, el mandatario advirtió con contundencia que el secuestro no tiene justificación y que las autoridades perseguirán sin tregua a quienes delinquen hasta llevarlos ante la justicia.

Además, reiteró que los criminales no tendrán santuario en ningún rincón del país, asegurando que el Estado actuará con toda su capacidad legítima para erradicar las estructuras armadas y proteger a la ciudadanía.

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