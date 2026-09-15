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Pie Grande en el parque de Gastonia

ENTRETENIMIENTO
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Pie Grande en el parque de Gastonia
Cortesía: Departamento de Parques, Recreación y Turismo de Gaston County
Jacmibel Rosa

Gastonia, NC.- El Departamento de Parques y Recreación de Gaston County informa que se han reportado avistamientos de Pie Grande (Bigfoot) en el Parque George Poston, ubicado en 1101 Lowell-Spencer Mountain Road, Gastonia, Carolina del Norte o al menos se reportarán el sábado 19 de septiembre de 2026. Ese día se llevará a cabo el evento «Bigfoot en el Parque» , de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

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La aventura comienza en el Campamento Base, donde los cazadores de Bigfoot se registrarán, reunirán su equipo y asistirán a una sesión informativa previa a la caza para prepararse para su expedición.

Una vez informados y preparados, los cazadores partirán del campamento base y se adentrarán en el parque en una búsqueda autoguiada de Bigfoot, siguiendo las pistas y viendo qué pueden descubrir por el camino.

¡Pero no hace falta participar en la búsqueda para divertirse! Bigfoot in the Park está abierto a todo el mundo, tanto si quiere explorar los senderos como si simplemente quiere ver de qué se trata todo este revuelo.

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En Base Camp podrá disfrutar de puestos de mercado locales, food trucks, refrescos, actividades y mucho más. Podrá asistir a la caza, a probar la comida y los puestos, o simplemente a pasar un buen rato y disfrutar de un día divertido en el parque.

¡Lleve a su familia, explora el parque y comprueba si puede encontrar la leyenda por usted mismo!

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