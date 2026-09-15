Los Hurricanes anuncian el calendario del campo de entrenamiento

Raleigh, NC.- Eric Tulsky, gerente general de los Carolina Hurricanes de la Liga Nacional de Hockey (NHL), anunció el calendario del campamento de entrenamiento del equipo para la temporada 2026-27, que se llevará a cabo en el Lenovo Center y el Lane Arena en Morrisville. El equipo comenzará los entrenamientos sobre hielo el jueves 17 de septiembre a las 9:00 a. m.

Los Hurricanes patinarán divididos en dos grupos durante el campamento de entrenamiento, los equipos C1 y C2, pero la composición de cada grupo aún no se ha definido. El calendario completo del campamento de entrenamiento se encuentra a continuación en este link: https://media.d3.nhle.com/image/private/t_document/prd/lub36fjkpmcxkb3ovoo1.pdf

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Los entrenamientos y las sesiones de patinaje matutinas durante el campamento de entrenamiento estarán abiertos a los medios de comunicación. Se permitirá a los medios el acceso a los vestuarios de los Hurricanes para que los jugadores estén disponibles después de cada sesión sobre hielo, y el entrenador en jefe Rod Brind’Amour estará disponible después de la última sesión de entrevistas con los jugadores cada día.

Todos los entrenamientos y sesiones de patinaje matutinas estarán cerrados al público.

Con información de Carolina Hurricanes

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