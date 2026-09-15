La Casa Blanca destaca caída histórica del delito en Memphis

Memphis.- A un año de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ordenara la creación de la Fuerza de Tarea Memphis Safe y un despliegue federal masivo, la ciudad está siendo recuperada de la violencia y el caos que afectaban a sus residentes.

Así lo anunció la Casa Blanca, en un comunicado en donde indicó que la estrategia conjunta de más de 30 agencias federales, estatales y locales permitió saturar vecindarios afectados por pandillas, ejecutar órdenes de arresto y confiscar armas ilegales en una de las zonas urbanas más violentas del país.

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Se redujeron las cifras de delincuencia

Detallaron que los resultados oficiales reflejan que la delincuencia general en Memphis se redujo en casi un 36% en comparación con el año anterior, situando a la localidad en camino hacia un mínimo histórico de criminalidad en 25 años.

Entre las estadísticas más destacadas figuran descensos significativos en homicidios (-36%), robos de vehículos (-57%), robos con violencia (-42%), hurtos en tiendas (-44%), agresiones agravadas (-26%) y agresiones sexuales (-28%), mientras que en todo el condado Shelby la violencia bajó más del 30%.

De la misma manera, señalaron que hasta el corte del 15 de septiembre de 2026, los operativos de la Fuerza de Tarea contabilizan 12.747 arrestos totales, cifra que incluye 131 detenciones por homicidio, 1.363 por delitos de narcotráfico, 1.276 por violaciones de armas de fuego y 1.408 capturas de miembros conocidos de pandillas.

Asimismo, destacaron que las acciones policiales permitieron retirar de las calles 2.160 armas ilegales y rescatar a 189 menores que se encontraban reportados como desaparecidos.

En este sentido, señalaron que este repunte en la seguridad consolida la tendencia positiva tras la caída histórica registrada en 2025, año en el que la delincuencia general disminuyó un 28% y los homicidios se ubicaron por debajo de 200 por primera vez desde 2019.

Por último, recordaron que, en 2024, Memphis ostentaba la tasa de crímenes violentos y contra la propiedad más alta de Estados Unidos, con niveles que superaban el promedio nacional en un 344% y rebasaban los índices de metrópolis como Chicago y Detroit.

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