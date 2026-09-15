EE.UU. sanciona al Banco VTB de Rusia por encubrir operaciones de Irán

Washington.— Estados Unidos impuso sanciones formales contra el Banco VTB, una de las instituciones financieras más grandes de Rusia, por ayudar a Irán a evadir restricciones económicas y sostener su respaldo al terrorismo.

Así lo anunció el Departamento de Estado en un comunicado, en donde indicó que la entidad rusa abrió oficinas en territorio iraní, estableció lazos bancarios con instituciones financieras de ese país previamente sancionadas y gestionó el traslado de miles de millones de dólares en activos iraníes.

Detallaron que la medida punitiva fue adoptada en virtud de la Orden Ejecutiva 13902, la cual apunta de manera directa al sector financiero de la economía iraní y da impulso a la llamada Operation Economic Outcast, una campaña diseñada para aislar por completo al régimen iraní de las vías financieras que sustentan sus actividades desestabilizadoras.

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Advirtieron sobre las consecuencias de eludir las sanciones

Por otro lado, el gobierno estadounidense subrayó que la acción envía una advertencia clara a otros gobiernos e instituciones sobre las graves consecuencias de colaborar en la elusión de sanciones.

Asimismo, reiteraron que con estas acciones, Washington reafirma su compromiso de cortar los flujos económicos que permiten al régimen de Teherán financiar el terrorismo y representar una amenaza para la seguridad económica de Estados Unidos y la estabilidad regional.

En este sentido, las autoridades federales hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para que se sume a los esfuerzos diplomáticos y económicos destinados a aislar de forma definitiva al régimen.

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