Ciudadana peruana es imputada por votar ilegalmente en elecciones federales

Wichita.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que un gran jurado federal en Wichita imputó formalmente a una ciudadana de origen peruano con múltiples cargos criminales derivados de haber votado presuntamente en una elección federal sin ser ciudadana estadounidense.

En un comunicado, indicó que el anuncio fue realizado por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Kansas, con el apoyo investigativo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

De acuerdo con los documentos judiciales, la acusada fue identificada como Mariana Alexandra Dewey, de 24 años y residente de Wichita, quien enfrenta un total de cuatro cargos: falsa declaración de ciudadanía, falsa declaración de ciudadanía estadounidense para votar, conducta electoral fraudulenta y voto de extranjero en una elección federal.

Se registró en el 2024 como ciudadana

De la misma manera, señalaron que las investigaciones del caso están a cargo de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Según la acusación, en noviembre de 2024 Dewey se habría presentado falsamente como ciudadana de EE. UU. para registrarse en un proceso electoral que incluía cargos federales, estatales y locales. Posteriormente, se le acusa de haber emitido un sufragio que contenía candidatos para presidente, vicepresidente, Senado y Cámara de Representantes, luego de certificar de manera falsa que cumplía con los requisitos de elegibilidad.

En este sentido, las autoridades indicaron que la comparecencia inicial de Dewey ante la justicia está fijada para llevarse a cabo este 14 de septiembre ante un juez magistrado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Kansas, donde iniciará formalmente el proceso penal en su contra por violar las leyes electorales federales.

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