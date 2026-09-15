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Ciudadana peruana es imputada por votar ilegalmente en elecciones federales

INMIGRACIÓN
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El personal de la Junta Estatal de Elecciones seleccionará al azar el miércoles 6 de noviembre distritos, sitios de votación anticipada y boletas de voto en ausencia por correo que se contarán a mano en cada condado como parte de una auditoría posterior a las elecciones requerida para las elecciones generales de 2024. En los próximos días, las 100 juntas electorales de los condados contarán los votos de los candidatos presidenciales a mano en las papeletas de los distritos electorales elegidos el día de las elecciones, en los sitios de votación anticipada en persona o en las papeletas de voto por correo. Luego, compararán los totales con los resultados de los recuentos de las máquinas de votación. El recuento de auditoría de muestra, requerido por la ley estatal, ayuda a garantizar la confiabilidad de los resultados electorales tabulados por máquina. Consulte Principios y reglas para el recuento de votos oficiales (NCGS § 163-182.1(b)(1)) . La selección aleatoria de dos grupos de votantes que se contarán a mano en cada condado se llevará a cabo el miércoles a la 1:30 p. m. Cualquier miembro del público puede acceder a la reunión en línea o por teléfono utilizando la siguiente información: En línea: Webex (Contraseña: NCSBE) Por teléfono: (415) 655-0003 , Código de acceso: 2429 252 7348#, contraseña 62723# Los miembros del público también pueden mirar en persona en la oficina de la Junta Estatal de Elecciones, tercer piso, edificio Dobbs, 430 N. Salisbury St., Raleigh, NC 27603. El evento del miércoles implicará varios pasos: Se lanzan en secuencia diez dados de diez caras para determinar un número de semilla de diez dígitos. El método del número de semilla se utiliza para inicializar el generador de números aleatorios de manera que pueda ser replicado por cualquier miembro del público que desee hacerlo. El número de semilla se ingresa en un programa de software, junto con el archivo de entrada (que contiene una lista de distritos electorales del día de la elección, sitios de votación anticipada y todas las boletas de voto en ausencia por correo para cada condado). El programa de software se ejecuta utilizando el número de semilla, el archivo de entrada y el código para generar una muestra aleatoria de dos grupos de papeletas de cada condado. Estos grupos de papeletas incluyen los distritos electorales del día de las elecciones, los sitios de votación anticipada y las papeletas de voto por correo (consideradas un solo sitio de votación administrativa ya que estas se tabulan en la junta electoral). Una vez generada, la lista de grupos aleatorios de papeletas se publica en ncsbe.gov y se proporciona a las juntas electorales del condado. Para mayor transparencia, los miembros del público pueden producir el mismo resultado utilizando el número de semilla, el archivo de entrada y el software gratuito. Las instrucciones para instalar el software, así como el código en sí, están disponibles aquí: Carpeta de archivos públicos de NCSBE: Código de auditoría de muestra . El archivo de entrada estará disponible aquí: Carpeta de archivos públicos de NCSBE: Auditoría de muestra de elecciones generales del 5 de noviembre de 2024 . El archivo de salida (es decir, los grupos de boletas seleccionados aleatoriamente resultantes para que cada condado audite) también estará disponible aquí: Carpeta de archivos públicos de NCSBE: Auditoría de muestra de elecciones generales del 5 de noviembre de 2024 . Antes de cada elección, cada junta electoral del condado prueba cada tabulador que se utilizará en la elección para garantizar que las papeletas estén codificadas correctamente y que la máquina cuente las papeletas con precisión. Para obtener más información, consulte Preparación para elecciones precisas . Para obtener más información sobre las diversas formas en que los funcionarios electorales protegen las elecciones de Carolina del Norte, consulte Seguridad electoral .
Maria Gabriela Perez

Wichita.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que un gran jurado federal en Wichita imputó formalmente a una ciudadana de origen peruano con múltiples cargos criminales derivados de haber votado presuntamente en una elección federal sin ser ciudadana estadounidense.

En un comunicado, indicó que el anuncio fue realizado por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Kansas, con el apoyo investigativo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

De acuerdo con los documentos judiciales, la acusada fue identificada como Mariana Alexandra Dewey, de 24 años y residente de Wichita, quien enfrenta un total de cuatro cargos: falsa declaración de ciudadanía, falsa declaración de ciudadanía estadounidense para votar, conducta electoral fraudulenta y voto de extranjero en una elección federal.

Se registró en el 2024 como ciudadana  

De la misma manera, señalaron que las investigaciones del caso están a cargo de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ver más: ICE detiene a 118 indocumentados en Connecticut

Según la acusación, en noviembre de 2024 Dewey se habría presentado falsamente como ciudadana de EE. UU. para registrarse en un proceso electoral que incluía cargos federales, estatales y locales. Posteriormente, se le acusa de haber emitido un sufragio que contenía candidatos para presidente, vicepresidente, Senado y Cámara de Representantes, luego de certificar de manera falsa que cumplía con los requisitos de elegibilidad.

En este sentido, las autoridades indicaron que la comparecencia inicial de Dewey ante la justicia está fijada para llevarse a cabo este 14 de septiembre ante un juez magistrado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Kansas, donde iniciará formalmente el proceso penal en su contra por violar las leyes electorales federales.

Vídeo: Proponen eliminar periodo de gracia de 60 días

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