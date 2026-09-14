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USCIS promueve recursos educativos gratuitos para la Semana de la Constitución

INMIGRACIÓN
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USCIS promueve recursos educativos gratuitos para la Semana de la Constitución
Foto: Cortesía X @USCIS
Maria Gabriela Perez

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) instó a los profesores de ciudadanía a utilizar los recursos oficiales de la agencia para garantizar una instrucción precisa y uniforme durante la conmemoración de la Semana de la Constitución.

En un comunicado, la institución destacó que los educadores y voluntarios desempeñan un rol fundamental en la preparación de los inmigrantes que aspiran a obtener la ciudadanía estadounidense.

A través del Centro de Recursos de Ciudadanía, los instructores pueden acceder a materiales especializados para enriquecer sus planes de estudio y complementar el aprendizaje en el aula.

Presentan variedad de productos educativos

Asimismo, el organismo recordó la disponibilidad de seminarios de capacitación gratuitos diseñados para perfeccionar las técnicas de enseñanza en historia, educación cívica y el proceso de naturalización dirigido a residentes permanentes legales.

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Por otro lado, la plataforma gubernamental también pone a disposición de los administradores de programas una variedad de productos educativos orientados a fortalecer y expandir la oferta académica de las instituciones dedicadas a la educación cívica para adultos.

En este sentido, señalaron que entre las áreas de apoyo destacan la preparación integral de los estudiantes para la entrevista y el examen, así como directrices para iniciar, promover y desarrollar el personal de nuevos programas de ciudadanía.

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