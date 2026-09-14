USCIS promueve recursos educativos gratuitos para la Semana de la Constitución

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) instó a los profesores de ciudadanía a utilizar los recursos oficiales de la agencia para garantizar una instrucción precisa y uniforme durante la conmemoración de la Semana de la Constitución.

En un comunicado, la institución destacó que los educadores y voluntarios desempeñan un rol fundamental en la preparación de los inmigrantes que aspiran a obtener la ciudadanía estadounidense.

A través del Centro de Recursos de Ciudadanía, los instructores pueden acceder a materiales especializados para enriquecer sus planes de estudio y complementar el aprendizaje en el aula.

Citizenship teachers preparing lessons for Constitution Week should use USCIS resources to support accurate and consistent instruction. You can find relevant materials at https://t.co/zgbHSsrhRr pic.twitter.com/49wgntLsRr — USCIS (@USCIS) September 14, 2026

Presentan variedad de productos educativos

Asimismo, el organismo recordó la disponibilidad de seminarios de capacitación gratuitos diseñados para perfeccionar las técnicas de enseñanza en historia, educación cívica y el proceso de naturalización dirigido a residentes permanentes legales.

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Por otro lado, la plataforma gubernamental también pone a disposición de los administradores de programas una variedad de productos educativos orientados a fortalecer y expandir la oferta académica de las instituciones dedicadas a la educación cívica para adultos.

En este sentido, señalaron que entre las áreas de apoyo destacan la preparación integral de los estudiantes para la entrevista y el examen, así como directrices para iniciar, promover y desarrollar el personal de nuevos programas de ciudadanía.

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