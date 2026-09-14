Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump afirmó que el único control o «barrera» indispensable para la inteligencia artificial es contar con un presidente «fuerte e inteligente», asegurando que Estados Unidos cumple con esa condición con creces.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario destacó que su administración ha evitado que las entidades de IA realicen acciones perjudiciales, mencionando explícitamente a figuras como Dario de la empresa Anthropic, y subrayó que el gobierno ya posee un tremendo poder penal y regulatorio sobre estas compañías.

Criticó la postura de China

Por otro lado, el jefe de Estado denunció la existencia de una supuesta conspiración en contra de la inteligencia artificial y los centros de datos, advirtiendo que el único actor que se alegra de dicha situación es China.

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Al enfatizar contundentemente que «quien gana la IA, gana», Trump ratificó que Estados Unidos mantiene el liderazgo global frente al gigante asiático y el resto de los competidores, concluyendo su mensaje con una severa advertencia dirigida a conspiradores, traidores y filtradores.

Es de mencionar, que a través de diversos medios de comunicación indicaron que sectores industriales solicitan marcos regulatorios estandarizados para mitigar riesgos futuros, la postura oficial del gobierno reafirma la preferencia por una supervisión basada en la firmeza ejecutiva y el castigo penal directo, evitando trabas burocráticas que puedan rezagar el avance técnico del país.

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