Rescatan a tres migrantes encerrados en un vagón de carga en Texas

Texas.- Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Del Rio rescataron a tres indocumentados que habían sido encerrados por traficantes dentro de un vagón de carga, marcando el segundo incidente de esta naturaleza registrado en el mismo lugar en las últimas semanas.

En un comunicado explicaron que el hallazgo se registró cuando agentes asignados a la Estación de Uvalde inspeccionaban un tren estacionado en una vía muerta cerca de Knippa.

Durante la revisión, un binomio canino de la Patrulla Fronteriza alertó sobre un vagón portavehículos, lo que motivó a los agentes a inspeccionar el interior, descubriendo a los tres individuos confinados sin posibilidad de liberarse por sus propios medios.

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Estaban ocultos en cajas

Detallaron que las personas rescatadas, originarias de México, Nicaragua y Honduras, estaban ocultas en las cajas de camionetas pickup dentro del vagón cerrado, siendo trasladadas posteriormente a la Estación de Uvalde para su respectivo procesamiento.

Asimismo, recordaron que este rescate se suma al ocurrido el 30 de agosto, cuando agentes de la misma estación socorrieron a un grupo de ocho personas atrapadas en un vagón portavehículos en idénticas circunstancias y sobre la misma vía de ferrocarril.

Por último, el jefe patrullero del Sector Del Rio, Anthony “Scott” Good, advirtió que los intentos de ingreso ilegal a través de trenes históricamente han tenido resultados trágicos, exhortando a los migrantes a reconsiderar estas prácticas que ponen en riesgo inminente sus vidas.

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