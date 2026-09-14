New York lidera demanda contra la nueva regla federal de carga pública

New York.- Una coalición nacional integrada por ciudades, condados y el Public Rights Project, encabezada por la alcaldía de Nueva York, interpuso formalmente una demanda para impugnar la nueva regla federal de carga pública.

A través de las redes sociales, del alcalde de New York, Zohran Mamdani, indicó que la medida legal busca frenar esta disposición que amenaza con vulnerar los derechos de las comunidades inmigrantes que residen en la ciudad.

Afectarán a diversos programas de asistencia social

Detallaron que la normativa gubernamental tiene programado entrar en vigor este próximo viernes 18 de septiembre, permitiendo que los oficiales federales evalúen el uso de programas de asistencia social, tales como SNAP y Medicaid, al momento de resolver solicitudes de residencia permanente o visados específicos.

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Ante este panorama, la administración municipal advirtió sobre el impacto disuasorio que la política genera en los vecindarios, desincentivando el acceso a servicios básicos legítimos.

Por otro lado, explicaron que a pesar de las modificaciones introducidas por la nueva disposición federal, la elegibilidad para los beneficios y servicios a los que tienen derecho los ciudadanos no ha cambiado.

En este sentido, los expertos legales han recomendado enfáticamente evitar la desinscripción de cualquier programa de apoyo sin antes buscar asesoría especializada con un proveedor legal de confianza.

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