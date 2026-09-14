Raleigh, NC.- El Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) anunció la segunda ronda de adjudicaciones para la instalación y operación de estaciones de carga para vehículos eléctricos a lo largo de los principales corredores de viaje en Carolina del Norte.

El NCDOT adjudicó 14,4 millones de dólares de la parte que le corresponde a Carolina del Norte del Programa Nacional de Infraestructura de Carga para Vehículos Eléctricos (NEVI) a ocho empresas.

Estas empresas construirán y operarán estaciones de carga en 14 ubicaciones, incluyendo Asheboro, Columbus, High Point, Kinston, Raleigh, Wadesboro y Weaverville. Estas se sumarán a las cinco estaciones de carga para vehículos eléctricos financiadas a través del programa NEVI en 2024.

«El número de vehículos eléctricos registrados en Carolina del Norte sigue aumentando «, dijo Heather Hildebrandt, Gerente de Iniciativas Estatales del NCDOT. «Al expandir nuestra red de carga para vehículos eléctricos, facilitamos que todos viajen con confianza por todo el estado, al tiempo que apoyamos una economía de transporte más limpia y moderna».

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El NCDOT recibió 109 millones de dólares a través del programa federal NEVI para asociarse con empresas para desplegar y operar estaciones de carga a lo largo de las interestatales, carreteras y en comunidades. Los fondos de NEVI reembolsan a las empresas los costes del proyecto, incluidos la adquisición, la instalación y el funcionamiento de las estaciones.

Se prevé que la red completa de recarga de vehículos eléctricos financiada mediante este programa esté terminada en tres años. Una fase posterior de desarrollo consistirá en la instalación de cargadores en comunidades y otras zonas rurales con mayores necesidades.

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