Raleigh, NC.- El Gobernador Josh Stein y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte anunciaron una inversión federal de 1,25 millones de dólares a través del Programa de Transformación de la Salud Rural de Carolina del Norte para ampliar la atención médica preventiva y de urgencia, brindar apoyo nutricional y atender las necesidades de salud mental.

Cinco organizaciones recibirán financiación: el Departamento de Salud del Distrito de los Apalaches, Blue Ridge Community Health Services, First Health of the Carolinas, Mountain Community Health Partnership y el Departamento de Salud de Wilson County.

Cuando los servicios de salud mental están disponibles en las escuelas, casi el 20% de los estudiantes de escuelas públicas los utilizan. Aproximadamente 30.000 niños y jóvenes reciben atención médica en unos 90 centros de salud escolares en Carolina del Norte. Esta inversión ampliará el acceso en las zonas rurales al proporcionar servicios en nuevas ubicaciones, utilizar la telemedicina y unidades móviles, y aumentar la capacidad en las ubicaciones rurales actuales.

El Programa de Transformación de la Salud Rural de Carolina del Norte es una iniciativa estatal que cuenta con el respaldo de más de 213 millones de dólares en fondos federales durante su primer año, provenientes de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE.UU. UU., y está diseñado para abordar los desafíos persistentes en el acceso y la prestación de atención médica en zonas rurales. El programa brindará apoyo a los centros de salud rurales y atraerá cientos de millones de dólares en inversión federal al estado durante los próximos cinco años.

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Carolina del Norte tiene la segunda población rural más grande del país, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) está comprometido con el desarrollo de estrategias innovadoras mediante inversiones e iniciativas que garantizan una atención médica de alta calidad para todos los habitantes de Carolina del Norte.

Esta financiación para la salud escolar es fundamental para la iniciativa de expansión de la salud conductual del Programa de Transformación de la Salud Rural de Carolina del Norte, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la atención médica para las comunidades rurales. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) se asegura de que los beneficiarios reciban la financiación rápidamente mientras trabajan para aumentar o ampliar los centros de salud escolares existentes, ofrecer atención móvil en escuelas rurales o incrementar el número de profesionales sanitarios que atienden las necesidades de salud mental de sus comunidades.

Cada solicitante elegible para esta subvención debía tener un acuerdo de subvención vigente con la División de Bienestar Infantil y Familiar del NCDHHS, ofrecer un Programa de Centro de Salud Escolar y prestar servicios en áreas con acceso limitado a proveedores locales de salud mental o física.

Carolina del Norte desea aprovechar al máximo los fondos otorgados por el Programa de Transformación de la Salud Rural, pero el estado deberá superar importantes pérdidas presupuestarias derivadas de la ley federal de conciliación HR 1, incluyendo la pérdida de casi 50 mil millones de dólares en fondos federales para el programa Medicaid de Carolina del Norte durante los próximos 10 años y la financiación crucial para los hospitales del estado.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) aprovechará los fondos disponibles y continuará abogando por una mayor financiación para el sistema de atención médica rural de Carolina del Norte en el futuro.

Para obtener más información sobre el Programa de Transformación de la Salud Rural de Carolina del Norte, incluyendo cómo participar, visite la página web del NCDHHS NCRHTP . También puede suscribirse para recibir el boletín informativo del NCRHTP .

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