Departamento de Guerra otorga $450 millones a The Elmet Group

Washington.- El Departamento de Guerra, a través de la Oficina del Subsecretario de Guerra para Política de la Base Industrial y en alianza con la Unidad de Defensa Económica, anunció una inversión de 450 millones de dólares en capital preferente redimible en The Elmet Group mediante el programa de Análisis y Sostenimiento de la Base Industrial.

En un comunicado, detallaron que esta iniciativa estratégica busca fortalecer la capacidad nacional de tungsteno, robustecer la resiliencia industrial militar y asegurar un insumo esencial para la defensa del país.

Durante el anuncio, el subsecretario de Guerra para Política de la Base Industrial, Hon. Mike Cadenazzi, señaló que la inyección de capital refleja el firme compromiso gubernamental de reconstruir la capacidad industrial crítica en territorio estadounidense, apoyando la manufactura de alta calidad y los sistemas de defensa esenciales.

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Buscan reducir la dependencia con China

Por su parte, el director de la Unidad de Defensa Económica, George K. Kollitides II, destacó que el proyecto apunta a eliminar los cuellos de botella industriales y reducir la dependencia de mercados dominados por adversarios como China, país que controla aproximadamente el 85% de la producción mundial de tungsteno y el 40% del molibdeno.

Asimismo, el comunicado señaló que The Elmet Group se consolida como el único productor estadounidense de propiedad nacional y completamente integrado de materiales y componentes de tungsteno y molibdeno, respaldando más de 100 programas militares críticos que incluyen el caza F-35, los misiles Patriot PAC-3, Trident D5, PrSM y los submarinos de las clases Virginia y Columbia. Gracias a sus propiedades de dureza, resistencia al calor y densidad, el tungsteno resulta indispensable para aplicaciones aeroespaciales, navales, de municiones y de manufactura avanzada.

Destacaron que como parte directa del acuerdo financiero, la empresa establecerá la única instalación independiente de paratungstato de amonio en América del Norte, un paso clave para el procesamiento nacional del mineral. Asimismo, se proyecta que la inversión genere cuantiosos beneficios económicos, incluyendo nuevos empleos de alta tecnología en Coldwater (Michigan) y Lewiston (Maine), la preservación de puestos manufactureros en Euclid (Ohio), un incremento en la demanda minera en Nevada y el respaldo indirecto a unos 1.200 empleos en redes de ingeniería y logística vinculadas a la defensa.

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