De La Espriella ordena intervención policial en universidades

Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella decretó que la fuerza pública intervendrá en los campus universitarios cuando se registren acciones vandálicas, sentenciando que la autonomía de estas instituciones no se encuentra por encima del orden público.

El mandatario calificó de inaceptables los hechos que ocurren en ciertos recintos y advirtió que la Policía Nacional asumirá el rol de primera autoridad operativa, poniendo fin a lo que denominó como impunidad para quienes emplean los centros educativos como plataforma para agresiones o ataques terroristas.

🇨🇴‼️ | Abelardo de la Espriella ordenó la intervención de la fuerza pública en universidades cuando se presenten actos de vandalismo: “La autonomía universitaria no está por encima del orden público. Hay universidades donde suceden cosas inaceptables. La Policía Nacional será la… pic.twitter.com/rwLaTa0f40 — UHN Plus (@UHN_Plus) September 14, 2026

De la misma manera, el mandatario había señalado previamente que la autonomía universitaria no significa soberanía ni constituye un territorio independiente donde rijan normativas distintas a las del país. Reforzando esta postura, el Ministerio de Justicia y del Derecho emitió un comunicado oficial este 14 de septiembre de 2026, recordando que si bien dicha garantía constitucional protege la libertad académica, científica y administrativa, no exime a las instituciones de someterse rigurosamente a la Constitución y a las leyes.

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Piden priorizar los mecanismos de diálogo

Por otro lado, el ministerio de Justica en un comunicado aclaró que frente a protestas pacíficas deben priorizarse los mecanismos de diálogo y mediación institucional. No obstante, ante situaciones de flagrancia, violencia grave, riesgo vital o daños a la propiedad, las autoridades tienen el mandato imperativo de actuar para restablecer el orden, respaldándose de ser necesario en herramientas excepcionales como la asistencia militar consagrada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 bajo los parámetros constitucionales.

El Ministerio de Justicia considera importante recordar que la autonomía universitaria es una garantía constitucional que debe ser protegida, pero no significa que las universidades estén por fuera de la Constitución, de la ley o de las competencias legítimas de las autoridades. pic.twitter.com/m7uayHk41k — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) September 14, 2026

Asimismo, el senador Iván Cepeda expresó su categórico rechazo al anuncio del presidente Abelardo De La Espriella sobre el ingreso de la Policía a los campus universitarios, calificando la justificación de que la autonomía no está por encima del orden público como una abierta violación del artículo 69 de la Constitución.

RECHAZO LA VIOLACIÓN DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Como lo ha solicitado el expresidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico hará uso de su respuesta a la alocución hecha en la noche de ayer, por Abelardo De la Espriella. Por mi parte, me referiré a algunos temas abordados en… pic.twitter.com/M2rJ0BGUU2 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 14, 2026

Cepeda señaló que este principio garantiza la autodeterminación y la independencia de las instituciones frente a los poderes externos, advirtiendo que los planes gubernamentales para relativizar dicha norma evidencian un talante autoritario y despótico enfocado en estigmatizar y perseguir a la juventud colombiana.

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