Charlotte FC empata contra FC Cincinnati

Allan Saint-Maximin envió un pase elevado por encima de la defensa del Cincinnati hacia Abada, que rebotó en el pie de Andrei Chirila y dejó a Abada solo frente a la portería. El delantero israelí superó a Roman Celentano con un sutil toque y empató el marcador, su sexto gol en todas las competiciones desde su regreso tras el parón del Mundial.

Biel se serenó en el punto de penalti y, con un potente disparo con la pierna izquierda, envió el balón al fondo de la red, superando a Celentano. Este gol convirtió al español en el máximo goleador histórico del Charlotte FC (24 goles y 25 asistencias), superando a Karol Świderski. Biel también igualó a Świderski como máximo goleador en una temporada de la MLS en la historia del club (12 goles).

El Crown se fue al descanso con una ventaja de 2-1 después de que el FC Cincinnati buscara el empate en la primera mitad, pero ocho disparos fueron bloqueados o no entraron en la portería.

Kévin Denkey empató para Cincinnati en el minuto 51 con un rebote tras un disparo de Chirila, sin darle tiempo a Kahlina a reaccionar. El portero croata se lució para The Crown, realizando dos grandes atajadas en los minutos 54 y 55 para mantener el marcador igualado. Terminó con seis atajadas, cinco de ellas en la segunda mitad, la sexta vez que registra seis o más atajadas en un partido esta temporada.

La tercera parada de Kahlina dio inicio a un contraataque del Charlotte FC que culminó con la recuperación de la ventaja gracias al cuarto gol de Idan Toklomati en seis partidos. Lee también: Cuatro victorias consecutivas del Charlotte FC en Atlanta