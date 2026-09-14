Charlotte FC empata contra FC Cincinnati

Charlotte, NC.- El Charlotte FC extendió su racha invicta a siete partidos con un empate 3-3 contra el FC Cincinnati el sábado en el estadio TQL de Cincinnati.
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— Charlotte FC (@CharlotteFC) September 13, 2026
El FC Cincinnati no tardó en abrir el marcador, anotando en el segundo minuto con un remate de primera intención de Pavel Bucha.
El Crown no tardó en reaccionar, ya que Liel Abada anotó el gol del empate en el minuto siete.
Allan Saint-Maximin envió un pase elevado por encima de la defensa del Cincinnati hacia Abada, que rebotó en el pie de Andrei Chirila y dejó a Abada solo frente a la portería. El delantero israelí superó a Roman Celentano con un sutil toque y empató el marcador, su sexto gol en todas las competiciones desde su regreso tras el parón del Mundial.
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Pep Biel continuó el ataque ofensivo del Charlotte FC, siendo derribado dentro del área y provocando un penalti.
Biel se serenó en el punto de penalti y, con un potente disparo con la pierna izquierda, envió el balón al fondo de la red, superando a Celentano. Este gol convirtió al español en el máximo goleador histórico del Charlotte FC (24 goles y 25 asistencias), superando a Karol Świderski. Biel también igualó a Świderski como máximo goleador en una temporada de la MLS en la historia del club (12 goles).
El Crown se fue al descanso con una ventaja de 2-1 después de que el FC Cincinnati buscara el empate en la primera mitad, pero ocho disparos fueron bloqueados o no entraron en la portería.
Kévin Denkey empató para Cincinnati en el minuto 51 con un rebote tras un disparo de Chirila, sin darle tiempo a Kahlina a reaccionar. El portero croata se lució para The Crown, realizando dos grandes atajadas en los minutos 54 y 55 para mantener el marcador igualado. Terminó con seis atajadas, cinco de ellas en la segunda mitad, la sexta vez que registra seis o más atajadas en un partido esta temporada.
La tercera parada de Kahlina dio inicio a un contraataque del Charlotte FC que culminó con la recuperación de la ventaja gracias al cuarto gol de Idan Toklomati en seis partidos.
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Maxi inició la jugada con un centro elevado al lado derecho del área para Rodolfo Aloko. El delantero beninés evitó que el balón saliera por la línea de fondo y le dio un pase que permitió a Toklomati controlar el balón y rematar de cabeza para marcar el tercer gol del Charlotte. Esta fue la segunda asistencia de Aloko con el club, mientras que Maxi terminó el partido con dos asistencias, sumando así seis en los últimos cuatro encuentros.
Denkey volvió a empatar para el FC Cincinnati en el minuto 90+1, igualando el partido a tres y asegurando el empate en el derbi de la Ciudad Reina.
El Charlotte FC disputará el último partido de su gira de tres encuentros como visitante en la capital del país contra el DC United el sábado 19 de septiembre en el Audi Field. El partido comenzará a las 7:30 p.m. (hora del este).
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Con información de Charlotte FC