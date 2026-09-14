Raleigh, NC.- Carolina del Norte se prepara para recibir una nueva edición de BugFest, uno de los eventos científicos más llamativos del estado, que este año alcanzará una fecha especial: Su 30.º aniversario. La celebración tendrá lugar el sábado 19 de septiembre de 2026, con una programación gratuita para personas de todas las edades.

El encuentro se desarrollará entre las 10:00 a.m. y las 7:00 p.m. en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte, ubicado en el centro de Raleigh. Durante la jornada, visitantes podrán acercarse al mundo de los insectos mediante más de 100 exhibiciones, juegos, actividades educativas y propuestas interactivas.

La edición aniversario tendrá como protagonista a los llamados insectos saltadores, bajo el concepto “Hoppers”. La programación pondrá especial atención en grupos como los membrácidos y cicadélidos, mientras que el cicadélido de banda roja ocupará un lugar destacado como insecto estrella de esta celebración.

BugFest también ofrecerá la posibilidad de conversar directamente con entomólogos y especialistas, quienes responderán preguntas sobre estos pequeños artrópodos y explicarán aspectos relacionados con su comportamiento, características y presencia en los ecosistemas.

La experiencia científica también llegará al paladar. Café Insecta presentará preparaciones culinarias elaboradas con insectos para quienes quieran ampliar la experiencia y, al mismo tiempo, desafiar sus gustos gastronómicos.

Durante el evento, el público podrá disfrutar además de charlas científicas y espectáculos en vivo. La celebración continuará a las 5:00 p.m., cuando los asistentes podrán participar en un brindis de cumpleaños acompañado de pastel, como parte de la conmemoración por las tres décadas del festival.

La organización también habilitará una gran tarjeta de cumpleaños para que los visitantes escriban recuerdos, deseos o simplemente dejen su nombre como parte de la historia de esta edición especial.

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Quienes quieran llevarse un recuerdo podrán adquirir camisetas conmemorativas del 30.º BugFest y otros artículos relacionados con el mundo de los insectos en las tiendas de regalos del museo.

La jornada tendrá acceso completamente gratuito y ofrecerá actividades dirigidas a niños, adolescentes, adultos, estudiantes, educadores y familias. La propuesta busca combinar entretenimiento y divulgación científica en un ambiente accesible para públicos diversos.

El Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte se encuentra en 11 West Jones Street, Raleigh, Carolina del Norte. Para información adicional, el público puede comunicarse al 919-707-9800.

Con ciencia, curiosidad, gastronomía y música, BugFest apuesta este año por una celebración especial para conmemorar tres décadas acercando el fascinante mundo de los insectos a la comunidad.

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