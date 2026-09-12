ICE detiene a 118 indocumentados en Connecticut

Boston.- La oficina de ICE en Boston detuvo a 118 inmigrantes indocumentados durante un operativo de control migratorio selectivo realizado la última semana de agosto en el sur de Connecticut.

En un comunicado explicaron que las autoridades señalaron que muchos de los arrestados habían sido liberados previamente de cárceles locales debido a políticas de santuario que impidieron cumplir con las órdenes de retención migratoria emitidas por la agencia federal.

Explicaron que Entre los extranjeros detenidos figuran individuos con graves cargos criminales y condenas por delitos que incluyen agresión sexual contra menores, abuso infantil, tráfico de drogas, posesión de armas y violencia doméstica.

Entre los casos más destacados por la agencia se encuentran Harvin Rivera-Guardado, un hondureño condenado a 15 años de prisión por agresión sexual con riesgo de lesiones a un menor, y Jason Tocagon-Leon, un ciudadano ecuatoriano con cargos pendientes por cargos similares y agresión.

Ver más: Beneficiarios del TPS de El Salvador mantienen protección y permiso laboral

Critican las acciones tomadas por autoridades locales

Al respecto, el director interino de la oficina de campo de ICE en Boston, David T. Wesling, criticó duramente a las autoridades locales por obstaculizar las labores de seguridad pública.

Wesling afirmó que los políticos partidarios de las ciudades santuario en Connecticut prefieren proteger a depredadores sexuales convictos antes que a los ciudadanos respetuosos de la ley, rechazando normativas obstructivas como la Ley TRUST y reiterando que el personal federal continuará blindando a las comunidades de la región.

De la misma manera, señalaron que las operaciones se ejecutaron bajo los lineamientos de la administración del presidente Donald J. Trump y el liderazgo del secretario del DHS, Markwayne Mullin, consolidando una postura inflexible frente a los infractores de la ley.

La agencia enfatizó que cualquier extranjero que ingrese ilegalmente al país y cometa delitos será localizado, arrestado y expulsado permanentemente, cerrando las puertas a criminales que amenacen la estabilidad interna.

Por último, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con la seguridad nacional reportando cualquier actividad sospechosa o vinculada a delincuentes extranjeros. Para ello, se encuentra disponible la línea directa de denuncias de ICE (866-DHS-2-ICE) así como un formulario de reporte digital en línea, garantizando canales de comunicación eficaces para proteger a los vecindarios de Nueva Inglaterra.

Vídeo: Proponen norma paralimitar la autorizaciónde empleo discrecional