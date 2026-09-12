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Gobierno de Abelardo De La Espriella pone fin a los diálogos de «paz total»

INTERNACIONALES
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Gobierno de Abelardo De La Espriella pone fin a los diálogos de
Foto: Cortesía X @infopresidencia
Maria Gabriela Perez

Bogotá.-  El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció que dio por terminados todos los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración anterior que no demostraron avances concretos en desarme o sometimiento a la justicia.

En un comunicado, explicaron que la medida, efectiva desde el pasado 7 de agosto, pone fin a la política de paz de la gestión precedente.

Detallaron que el alcance de esta decisión abarca las mesas de negociación con estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Frente Guerrillero Comuneros del Sur, y diversas facciones del Estado Mayor de los Bloques (Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes).

Asimismo, acotaron que concluyen los espacios de conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y bandas criminales operantes en Medellín, Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura, levantándose además la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.

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Denunciaron gastos excesivos en el gobierno anterior

Por otro lado, el Ejecutivo denunció que durante el cuatrienio anterior se gastaron más de 7.000 millones de pesos exclusivamente en honorarios para voceros y negociadores, sin contar viáticos ni esquemas de seguridad.

En este sentido, el presidente De La Espriella sentenció que en su gobierno los criminales no tendrán estatus político ni impunidad, advirtiendo que quienes no opten por el sometimiento a la justicia enfrentarán toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública.

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