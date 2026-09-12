El Salvador emite su primera condena de cadena perpetua

San Salvador.- El sistema judicial salvadoreño dictó su primera condena de prisión perpetua en la historia del país contra un hombre de 31 años hallado culpable de asesinar a golpes con piedras a una persona durante un robo ocurrido en mayo.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General a través de su cuenta en X, en donde indicaron que “Carlos Arturo Herrera Castro fue sentenciado a cadena perpetua por homicidio agravado y robo contra Alexis López Córdova”.

“El día del crimen, el imputado atacó a la víctima con piedras hasta quitarle la vida para robarle su dinero. Este hecho ocurrió en mayo de 2026 en el cantón Teosinte, Arcatao, Chalatenango Sur. La sentencia fue emitida por el Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador”.

Por otro lado, medios de comunicación indicaron que esta condena se logró gracias a la reforma al artículo 27 de la Constitución y leyes penales secundarias vigentes desde abril de 2026.

#ÚltimaHora | La @FGR_SV logra la primera condena de prisión perpetua en la historia del país. Carlos Arturo Herrera Castro fue sentenciado a cadena perpetua por homicidio agravado y robo contra Alexis López Córdova. El día del crimen, el imputado atacó a la víctima con piedras… pic.twitter.com/tdPmo4yOUm — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 11, 2026

Buscan castigar a los delincuentes

Esta sanción histórica se concretó luego de que el Congreso, dominado por el oficialismo, eliminara en abril la prohibición constitucional de la cadena perpetua, permitiendo que este castigo máximo recaiga sobre homicidas, violadores y terroristas, modificando el límite anterior de 60 años de cárcel y sus mecanismos de reducción de condena.

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Adicionalmente, el presidente Nayib Bukele promovió una normativa para extender esta pena severa a menores de edad involucrados en crímenes similares de asesinato, violación o terrorismo.

Las acciones punitivas se desarrollan bajo el contexto del régimen de excepción implementado por el mandatario, el cual constituye el eje central de su estrategia de seguridad contra las pandillas.

Es de recordar que esta política estatal ha permitido el encarcelamiento de aproximadamente 92.000 personas, logrando reducir los índices de criminalidad a mínimos históricos en todo el territorio nacional.

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