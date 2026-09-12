EE.UU. usa por primera vez el Tribunal de Expulsión de Terroristas

Washington.- En un hito judicial sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos deportó a Nazira Haji Zada, una ciudadana afgana de 47 años, tras convertirse en el primer caso juzgado ante el Tribunal de Expulsión de Terroristas (ATRC).

En un comunicado, explicaron que la instancia federal, creada por el Congreso hace décadas, no había sido utilizada por ninguna administración anterior hasta la directiva ejecutiva implementada por el presidente Donald J. Trump.

Explicaron que Zada, quien residía en Fort Worth, Texas, concedió formalmente ante la corte que es una terrorista extranjera y renunció a su derecho de apelación, admitiendo su complicidad como matriarca familiar en un complot terrorista inspirado por ISIS para perpetrar un tiroteo masivo el Día de las Elecciones de 2024.

De la misma manera, señalaron que por este mismo plan ya habían sido arrestados y condenados su hijo, Abdullah Haji Zada, y su yerno, Nasir Ahmad Tawhedi, tras intentar adquirir fusiles de asalto y municiones con fondos obtenidos mediante la venta de bienes familiares.

Ver más: La CIA desclasifica 71 informes del 11-S a 25 años de los atentados

Reiteran el compromiso de la seguridad de EE.UU.

Por otro lado, indicaron que durante el proceso legal, certificado por el fiscal general Todd Blanche y presidido por la jueza principal Joan N. Ericksen, el gobierno utilizó información clasificada para demostrar la peligrosidad de la implicada, garantizándole representación legal con defensores públicos federales.

Nazira Haji Zada, an Afghan national who was living in Texas, is now permanently inadmissible to the United States after @TheJusticeDept secured her removal in the first-ever case brought before the Alien Terrorist Removal Court (ATRC) because she supported her son and… — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) September 11, 2026

Enfatizaron que tras hacerse efectiva la orden de expulsión firmada en agosto, Zada quedó de forma permanente e inadmisible para reingresar al territorio estadounidense, consumando su retorno al país de origen.

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que la medida materializa el compromiso presidencial de poner la seguridad de los estadounidenses en primer lugar, mientras que el director del FBI, Kash Patel, subrayó que quienes traicionan la hospitalidad de la nación pierden de inmediato el derecho a disfrutar de sus libertades democráticas.

Por último, señalaron que la creación histórica del ATRC en 1996 otorga jurisdicción especializada a jueces federales del Artículo III para agilizar la expulsión de extranjeros vinculados al terrorismo mediante el uso de pruebas clasificadas y salvaguardas procesales.

Reiteraron que con esta primera aplicación exitosa, las agencias federales de seguridad reafirmaron su postura de utilizar todas las herramientas legales disponibles para desarticular amenazas internas y proteger las fronteras del país.

Vídeo: Anulan veto a la SB153 en NC