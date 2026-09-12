Aeropuerto de Nashville iniciará proceso para llevar el nombre de Dolly Parton

Nashville.- La Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville votó de manera unánime (6-0) para iniciar formalmente el proceso de modificación del nombre de la terminal aérea en honor a la icónica artista Dolly Parton.

En un comunicado, señalaron que la decisión fue adoptada durante la reunión de la junta directiva celebrada el 11 de septiembre de 2026.

“¡Es oficial! La Junta de Comisionados de la Autoridad del Aeropuerto de Nashville Metropolitana votó por unanimidad, 6 a 0, para modificar nuestra política de nomenclatura existente, marcando el primer paso hacia el cambio de nombre del Aeropuerto Internacional de Nashville® en honor a Dolly Parton”, destacaron en sus redes sociales.

It's official! The Metropolitan Nashville Airport Authority Board of Commissioners voted unanimously, 6 to 0, to modify our existing naming policy, marking the first step toward renaming Nashville International Airport® in honor of Dolly Parton. pic.twitter.com/e1N7oF6PBo — Fly Nashville (@Fly_Nashville) September 11, 2026

De la misma manera, enfatizaron que aunque todavía no se ha definido el nombre oficial final, las autoridades aeroportuarias informaron que se encuentran trabajando de cerca con las partes involucradas para determinar de manera reflexiva cómo se integrará el legado de la cantante.

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En los próximos meses se darán a conocer más planes

Por otro lado, señalaron que este voto representa el primer paso dentro de un proceso multifacético, estimándose que en los próximos meses se darán a conocer planes más definitivos sobre su implementación.

Asimismo, reiteraron que desde la directiva destacaron el agradecimiento por el tremendo apoyo y entusiasmo demostrado por la comunidad local y los fanáticos de Dolly Parton alrededor del mundo.

Por último, afirmaron que con el avance de esta iniciativa, la administración aseguró que continuará compartiendo detalles adicionales a medida que se concreten los cronogramas oficiales del proyecto.

Datos de interés

Este tributo póstumo llega tras el lamentable fallecimiento de la legendaria reina de la música country, ocurrido el 25 de agosto de 2026 a la edad de 80 años. La partida física de la entrañable cantautora, filántropa e ícono cultural generó una profunda conmoción a nivel global, consolidando aún más este tipo de iniciativas institucionales para eternizar su inborrable legado en su natal Tennessee.

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