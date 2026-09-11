USCIS agota el límite de visas H-2B para la primera mitad del año fiscal 2027

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que recibió suficientes peticiones para alcanzar el límite congresional de visas H-2B, correspondiente al primer semestre del año fiscal 2027.

En un comunicado, explicaron que tras completarse la cuota, el 4 de septiembre de 2026 se estableció como la fecha límite oficial de recepción para nuevas solicitudes sujetas al límite con fechas de inicio de empleo anteriores al 1 de abril de 2027.

Las autoridades migratorias advirtieron que todas las peticiones de trabajadores H-2B recibidas después del 4 de septiembre que soliciten un inicio laboral previo a abril de 2027 serán rechazadas automáticamente.

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Cumplir con los topes del Congreso

De la misma manera, señalaron que esta medida busca cumplir estrictamente con los topes numéricos establecidos por el Congreso para este programa de trabajadores no agrícolas temporales.

En paralelo al cierre de este periodo de presentación, la agencia recordó a los ciudadanos estadounidenses y a los propios trabajadores H-2B que tienen a su disposición un formulario de denuncias en línea.

En este sentido, a través de esta herramienta digital, el público puede reportar de manera confidencial posibles fraudes, abusos o violaciones laborales relacionados con el programa migratorio.

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