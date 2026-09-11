Charlotte, NC.- Sentenciaron a un delincuente armado a prisión por posesión de múltiples armas de fuego y por violar los términos de su libertad condicional, derivada de una condena federal anterior, anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Rex Allen Hawkins, de 55 años y residente de Traphill, Carolina del Norte, recibió una condena de 20 meses de prisión por el delito de posesión de armas de fuego y a 12 meses adicionales por violar las condiciones de su libertad condicional, lo que suma una pena total de 32 meses de prisión. Hawkins también deberá cumplir tres años de libertad condicional con supervisión de un juez tras su liberación.

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Según los registros judiciales, Hawkins recibió sentencia de más de 10 años de prisión por conspiración para distribuir, poseer con intención de distribuir y fabricar metanfetamina. Como parte de su sentencia, se le ordenó cumplir un período de libertad condicional con supervisión al finalizar su condena. Entre 2021 y 2023, el tribunal revocó la libertad condicional supervisada de Hawkins en dos ocasiones por violar las condiciones de su libertad supervisada. Según los registros judiciales, Hawkins comenzó su último período de libertad condicional supervisada en mayo de 2024.

Según documentos judiciales, en septiembre de 2024, agentes de libertad condicional de EE. UU. realizaron un registro sin orden judicial en la residencia de Hawkins en Traphill, Carolina del Norte, conforme a las condiciones estándar de la supervisión judicial. Durante el registro, los agentes encontraron varias armas de fuego en la residencia, incluyendo un rifle de cerrojo Marlin, modelo 25MN, calibre .22 WMR; un arma de fuego Rossi, modelo S201220RS, Youth Matched Pair con cañón intercambiable calibre .22LR y cañón de escopeta calibre 20; un receptor inferior de arma de fuego; y múltiples cartuchos de munición de diversos calibres. Los agentes de libertad condicional también encontraron pastillas de hidrocodona, así como pequeñas cantidades de fentanilo y metanfetamina en la residencia.

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En febrero de 2026, Hawkins se declaró culpable de posesión ilegal de un arma de fuego. Se encuentra bajo custodia federal y lo llevarán a la custodia de la Oficina Federal de Prisiones una vez que sea asignado a un centro penitenciario federal.

Esta investigación fue dirigida por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos.

El fiscal adjunto Robert J. Gleason, de la Fiscalía de los Estados Unidos en Charlotte, llevó el caso.