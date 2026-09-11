Rubio en Perú sella acuerdos de seguridad e inversión en histórica visita

Lima.- En el marco del bicentenario de relaciones diplomáticas, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, llegó al Perú en su primera Visita Oficial desde 2019.

En un comunicado de la Cancillería de Perú, indicó que fue recibido en el Palacio de Torre Tagle por el canciller Carlos Espá, marcando el inicio de una agenda enfocada en la cooperación bilateral, la respuesta al fenómeno de El Niño y la seguridad regional.

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Durante la jornada de trabajo, el secretario Rubio se trasladó a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, con el fin de dialogar sobre iniciativas destinadas a elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

#NoticiasTorreTagle | Visita del @SecRubio generó resultados para el Perú.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos sostuvo en Lima importantes reuniones con la Presidenta @KeikoFujimori y el Canciller Carlos Espá, que permitieron consolidar nuestra asociación estratégica y… pic.twitter.com/D76rRy4nRa — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) September 11, 2026

Incluyen a Perú al “Escudo de las Américas”

En la posterior conferencia de prensa conjunta, ambas autoridades destacaron la adhesión del Perú a la iniciativa de cooperación regional «Escudo de las Américas» para combatir frontalmente al crimen organizado transnacional.

Met with President Keiko Fujimori in Lima to welcome Peru's entry into the Shield of the Americas and discuss security and investment cooperation for the shared economic prosperity of our countries. pic.twitter.com/P3ZQ2s1UVy — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 10, 2026

Como parte de los acuerdos orientados a mitigar emergencias climáticas y sanitarias, se anunció la llegada del Buque Hospital USNS Comfort al puerto de Paita en 2027 para apoyar en la respuesta frente al fenómeno de El Niño.

Asimismo, las conversaciones institucionales abarcaron la promoción de inversiones estratégicas en sectores clave y el fortalecimiento de la cooperación espacial entre ambas naciones.

Por último, señalaron que su gira oficial en territorio peruano, el secretario Rubio participó en un evento benéfico organizado por la Cámara Peruano-Americana de Comercio (AmCham) en el Museo de Arte de Lima (MALI).

El encuentro tuvo como propósito principal recaudar fondos para la Fundación Fulbright, entidad que durante décadas ha financiado becas para potenciar el desarrollo y talento de destacados profesionales peruanos.

Es de mencionar, que esta Visita Oficial consolidó de manera significativa la asociación estratégica entre el Perú y los Estados Unidos, ampliando una robusta agenda conjunta de cooperación bilateral en beneficio directo de toda la población de la región.

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