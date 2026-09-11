La CIA desclasifica 71 informes del 11-S a 25 años de los atentados

Washington.- En conmemoración del 25° aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre, el director de la CIA, John Ratcliffe, desclasificó 71 documentos del Resumen Diario del Presidente (PDB) en consonancia con la histórica iniciativa de transparencia impulsada por el presidente Donald J. Trump.

En un comunicado, explicaron que esta recopilación histórica representa la mayor filtración y liberación pública de análisis desclasificados de la CIA relacionados con el 11-S, ofreciendo una perspectiva sin precedentes sobre la publicación de inteligencia más sensible de Estados Unidos en los años previos y el día posterior a la tragedia.

Detallaron que los textos detallan cómo los analistas de la agencia comprendieron la evolución de al-Qa’ida y los repetidos intentos por advertir sobre las conspiraciones de Usama Bin Ladin pese a contar con información dispersa, vaga e imperfecta.

To commemorate the 25th anniversary of 9/11, CIA released 71 President's Daily Briefs to give Americans a glimpse into our most sensitive intelligence from the years before and day after one of our Nation's darkest moments.https://t.co/Z2QIjcuvAj pic.twitter.com/N8ZoZ2OvtZ — CIA (@CIA) September 11, 2026

Asimismo, bajo el liderazgo de la actual administración, la CIA llevó a cabo el esfuerzo de desclasificación más riguroso y transparente desde la investigación de la Comisión del 11-S en 2004, poniendo a disposición del público más de 100 páginas de análisis inéditos.

Ver más: Declaración del gobernador Josh Stein con motivo del 25 aniversario del 11-S

Buscan honrar a las víctimas

Al respecto, el director Ratcliffe señaló que este ejercicio de transparencia excepcional busca honrar la memoria de las víctimas de aquel martes trágico y de los funcionarios que sacrificaron sus vidas en la Guerra Global contra el Terrorismo.

Ratcliffe destacó que, aunque los ataques hirieron profundamente a la nación hace un cuarto de siglo, generaciones de oficiales de inteligencia han dedicado sus carreras a asegurar justicia y evitar que al-Qa’ida vuelva a dañar al país.

En este sentido, la agencia reafirmó así su compromiso permanente de disputar, desmantelar y derrotar a cualquier actor que intente atentar contra la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

Vídeo: Habitantes de Charlotte denuncian aumento en su factura eléctrica