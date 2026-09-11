ICE supera los 2.000 terroristas deportados bajo la administración Trump

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha deportado a más de 2.000 terroristas conocidos o sospechosos (KST) desde el inicio de la administración del presidente Donald J. Trump.

En un comunicado, las autoridades detallaron que entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de septiembre de 2026 se han arrestado a más de 2.150 individuos vinculados a estas amenazas.

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, destacó que los agentes federales mantienen una vigilancia permanente para proteger el territorio nacional.

Detienen al excomandante del PCC en NC

Entre los casos de alto perfil destacados por la agencia figuran la captura en Nebraska de Abraham Hermosillo Alvarez, señalado como cabecilla de un complot terrorista frustrado contra el evento UFC Freedom 250, y el arresto en Carolina del Norte de Felipe Linares De Oliveira Dell Aquilla, excomandante del PCC y Comando Vermelho, quien mantenía a su esposa como rehén.

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De la misma manera, el informe también subraya los avances en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales como Tren de Aragua, recordando que cuatro de sus miembros se declararon culpables en junio por un doble homicidio cometido en el Bronx en 2024.

El DHS enfatizó que varios de estos criminales habían ingresado al país de manera irregular o liberados bajo políticas de la administración anterior, reiterando el compromiso gubernamental de expulsar a cualquier actor que ponga en riesgo la seguridad nacional.

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