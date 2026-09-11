Alerta de los CDC por aumento de exposición a la rabia y errores médicos

Atlanta.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta sanitaria urgente dirigida a médicos y profesionales de la salud debido a un incremento en las exposiciones humanas a animales rabiosos o sospechosos de rabia, así como a errores frecuentes en la administración de la profilaxis post-exposición (PEP).

En un comunicado, señalaron que desde julio de 2026, múltiples jurisdicciones en Estados Unidos han reportado un repunte en el uso de vacunas e inmunoglobulinas antirrábicas.

De acuerdo con los datos farmacéuticos semanales recopilados por las autoridades sanitarias, la utilización de vacunas antirrábicas humanas y de inmunoglobulina (HRIG) se disparó este año en un 33% y un 76%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is issuing this Health Alert Network (HAN) Health Advisory in response to recent reports of increases in human exposures to rabid or possibly rabid animals and rabies post-exposure prophylaxis (PEP) administration errors.… pic.twitter.com/mjpzzQ8orl — CDC (@CDCgov) September 10, 2026

Alertaron sobre diversos errores

Por otro lado, los CDC advierten que los errores en la evaluación del riesgo y en la aplicación del tratamiento pueden derivar en tratamientos innecesarios, efectos adversos y costos sumamente elevados que oscilan entre los $11.000 y $14.000 por paciente.

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Entre las fallas más comunes detectadas en los centros médicos figuran la administración de la vacuna en el área glútea (la cual se considera no válida y debe repetirse), la omisión de infiltrar la HRIG en y alrededor de todas las heridas identificadas, y la aplicación errónea del biológico en la misma jeringa o sitio anatómico que la vacuna.

Los expertos recordaron que una pauta correcta de PEP para personas no vacunadas requiere una dosis única de HRIG y un esquema de cuatro dosis de vacuna en los días 0, 3, 7 y 14.

Para prevenir complicaciones y garantizar un manejo clínico adecuado ante posibles mordeduras de fauna silvestre —como murciélagos, mapaches o zorrillos—, los CDC instan al personal médico a realizar evaluaciones de riesgo rigurosas en coordinación con los departamentos de salud locales.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía la importancia de lavar de inmediato cualquier herida con agua y jabón durante 15 minutos, mantener a las mascotas vacunadas y evitar por completo el contacto con animales enfermos o silvestres.

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