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Alerta de los CDC por aumento de exposición a la rabia y errores médicos

SALUD
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Alerta de los CDC por aumento de exposición a la rabia y errores médicos
Foto: Cortesía X @CDCgov
Maria Gabriela Perez

Atlanta.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta sanitaria urgente dirigida a médicos y profesionales de la salud debido a un incremento en las exposiciones humanas a animales rabiosos o sospechosos de rabia, así como a errores frecuentes en la administración de la profilaxis post-exposición (PEP).

En un comunicado, señalaron que desde julio de 2026, múltiples jurisdicciones en Estados Unidos han reportado un repunte en el uso de vacunas e inmunoglobulinas antirrábicas.

De acuerdo con los datos farmacéuticos semanales recopilados por las autoridades sanitarias, la utilización de vacunas antirrábicas humanas y de inmunoglobulina (HRIG) se disparó este año en un 33% y un 76%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Alertaron sobre diversos errores

Por otro lado, los CDC advierten que los errores en la evaluación del riesgo y en la aplicación del tratamiento pueden derivar en tratamientos innecesarios, efectos adversos y costos sumamente elevados que oscilan entre los $11.000 y $14.000 por paciente.

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Entre las fallas más comunes detectadas en los centros médicos figuran la administración de la vacuna en el área glútea (la cual se considera no válida y debe repetirse), la omisión de infiltrar la HRIG en y alrededor de todas las heridas identificadas, y la aplicación errónea del biológico en la misma jeringa o sitio anatómico que la vacuna.

Los expertos recordaron que una pauta correcta de PEP para personas no vacunadas requiere una dosis única de HRIG y un esquema de cuatro dosis de vacuna en los días 0, 3, 7 y 14.

Para prevenir complicaciones y garantizar un manejo clínico adecuado ante posibles mordeduras de fauna silvestre —como murciélagos, mapaches o zorrillos—, los CDC instan al personal médico a realizar evaluaciones de riesgo rigurosas en coordinación con los departamentos de salud locales.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía la importancia de lavar de inmediato cualquier herida con agua y jabón durante 15 minutos, mantener a las mascotas vacunadas y evitar por completo el contacto con animales enfermos o silvestres.

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