Trump promete dividendo de $5.000 si republicanos ganan el Congreso

Washington.- En el marco de la contienda electoral por el control del legislativo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció la creación del «Dividendo Trump», una propuesta que otorgaría un pago directo de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto en Estados Unidos.

Estas declaraciones las ofreció en la convención nacional del partido Republicano en Dallas, en donde el primer mandatario condicionó la entrega de este beneficio económico a que el Partido Republicano logre asegurar la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Durante su serie de declaraciones, el presidente arremetió contra el Partido Demócrata, acusando a sus legisladores de votar sistemáticamente en contra de sus históricos recortes de impuestos, los cuales incluyen la eliminación de gravámenes a propinas, horas extras y el Seguro Social.

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Criticó a los demócratas por sus políticas migratorias

Asimismo, Trump responsabilizó a la oposición de promover políticas que, según sus palabras, han deteriorado la seguridad en las ciudades y permitido la entrada de millones de inmigrantes indocumentados en el pasado.

.@POTUS: EVERY SINGLE Democrat in Congress voted AGAINST our historic tax cuts — voting against No Tax on Tips, No Tax on Overtime, and No Tax on Social Security for our GREAT Seniors. DEMOCRATS ARE SICK!! pic.twitter.com/zIj9GXGn7R — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 10, 2026

Por otro lado, en materia de seguridad nacional, Trump destacó su decisión de designar a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, afirmando que esta medida redujo el flujo de fentanilo en un 60% y desplomó el contrabando de drogas por vía marítima en un 97%.

.@POTUS: We designated the cartels as Foreign Terrorist Organizations — something no other President had the courage to do. The flow of fentanyl coming across our border is down by 60% — and coming in through the oceans, seas, and most importantly, the Gulf of America, drug… pic.twitter.com/SIfRZoYekC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 10, 2026

Por último, el mandatario aseguró haber consolidado «la frontera más segura en la historia» del país, reportando un nivel récord de cero admisiones de inmigrantes irregulares durante los últimos 16 meses.

.@POTUS: Dumocrats gave us the WORST and most dangerous border in American history, with 25 million illegal aliens pouring in. Today, we have the STRONGEST and most SECURE border in the history of our country. We have the lowest level of illegal immigration EVER recorded. In… pic.twitter.com/448GBB2AsZ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 10, 2026

«Hoy, tenemos la frontera MÁS FUERTE y SEGURA en la historia de nuestro país», enfatizó Trump.

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