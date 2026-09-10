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Noboa condecora a Marco Rubio con la Orden Nacional al Mérito en Ecuador

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Noboa condecora a Marco Rubio con la Orden Nacional al Mérito en Ecuador
Foto: Cortesía X @SecRubio
Maria Gabriela Perez

Quito.- En una ceremonia oficial celebrada en el Palacio de Carondelet, el presidente Daniel Noboa otorgó al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción concedida por el Estado ecuatoriano.

A través de los medios gubernamentales de Ecuador se conoció que el galardón fue entregado como reconocimiento al compromiso del alto funcionario en el fortalecimiento de la amistad bilateral y la cooperación estratégica contra el crimen organizado transnacional.

Durante la lectura del decreto ejecutivo, la Cancillería destacó que las gestiones de Rubio han sido fundamentales para combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y las economías ilícitas que amenazan a la región.

Al aceptar la medalla, el secretario agradeció el honor y reiteró el respaldo de la administración de Donald Trump. Además, subrayando que el trabajo conjunto en materia de seguridad es el pilar indispensable para generar prosperidad y verdaderas oportunidades económicas para los ciudadanos.

Rubio en sus redes sociales afirmó que está “profundamente honrado de recibir la Orden Nacional al Mérito de Ecuador, en el grado de Gran Cruz, de Daniel Noboa en Quito. Un reconocimiento significativo de la sólida y creciente asociación entre Estados Unidos y Ecuador”.

Noboa destacó el trabajo de Rubio en América Latina

Por otro lado, el presidente Noboa elogió la profunda conexión del secretario con América Latina y su capacidad para resolver problemas complejos.

De la misma manera, el mandatario ecuatoriano aseguró que el liderazgo excepcional de Rubio ha permitido avanzar hacia un continente con mayor paz y libertad, reafirmando que ambas naciones continuarán trabajando de la mano para proteger los valores democráticos y la seguridad del hemisferio.

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