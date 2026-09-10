Noboa condecora a Marco Rubio con la Orden Nacional al Mérito en Ecuador

Quito.- En una ceremonia oficial celebrada en el Palacio de Carondelet, el presidente Daniel Noboa otorgó al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción concedida por el Estado ecuatoriano.

A través de los medios gubernamentales de Ecuador se conoció que el galardón fue entregado como reconocimiento al compromiso del alto funcionario en el fortalecimiento de la amistad bilateral y la cooperación estratégica contra el crimen organizado transnacional.

Durante la lectura del decreto ejecutivo, la Cancillería destacó que las gestiones de Rubio han sido fundamentales para combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y las economías ilícitas que amenazan a la región.

Deeply honored to receive Ecuador's National Order of Merit, in the grade of Grand Cross, from @danielnoboaok in Quito today. A meaningful recognition of the strong and growing partnership between the United States and Ecuador. pic.twitter.com/W2Y0fiNmMo — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 9, 2026

Al aceptar la medalla, el secretario agradeció el honor y reiteró el respaldo de la administración de Donald Trump. Además, subrayando que el trabajo conjunto en materia de seguridad es el pilar indispensable para generar prosperidad y verdaderas oportunidades económicas para los ciudadanos.

Rubio en sus redes sociales afirmó que está “profundamente honrado de recibir la Orden Nacional al Mérito de Ecuador, en el grado de Gran Cruz, de Daniel Noboa en Quito. Un reconocimiento significativo de la sólida y creciente asociación entre Estados Unidos y Ecuador”.

WATCH: Secretary of State Marco Rubio participates in the National Order of Merit Award Ceremony for the grade of Grand Cross in Ecuador. pic.twitter.com/cI009tvxJX — Department of State (@StateDept) September 9, 2026

Noboa destacó el trabajo de Rubio en América Latina

Por otro lado, el presidente Noboa elogió la profunda conexión del secretario con América Latina y su capacidad para resolver problemas complejos.

De la misma manera, el mandatario ecuatoriano aseguró que el liderazgo excepcional de Rubio ha permitido avanzar hacia un continente con mayor paz y libertad, reafirmando que ambas naciones continuarán trabajando de la mano para proteger los valores democráticos y la seguridad del hemisferio.

🇪🇨🤝🇺🇸 Ecuador y Estados Unidos fortalecen su relación bilateral. El vicecanciller Alejandro Dávalos, en representación del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Kury, recibió al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a su llegada al país, como parte del… pic.twitter.com/obDBTfhoaa — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) September 9, 2026

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