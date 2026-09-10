EE.UU. detecta megafraude de $17.500 millones en el sistema de salud

Washington.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó aproximadamente 17.500 millones de dólares en actividades financieras sospechosas vinculadas al fraude en la atención médica.

En un comunicado, detallaron que este alarmante hallazgo subraya el compromiso de la administración del presidente Donald Trump de erradicar el abuso corporativo, proteger a los pacientes y salvaguardar la integridad de los programas de salud financiados por los contribuyentes.

Explicaron que en un nuevo análisis de tendencias, basado en más de 5.700 reportes bancarios recopilados durante un año, detalló que los esquemas fraudulentos explotaron principalmente fondos de Medicare, Medicaid y aseguradoras privadas.

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Investigan diversas clínicas

Por otro lado, señalaron que entre los proveedores médicos bajo sospecha, las empresas de atención médica a domicilio representaron la mayor parte de las alertas con un 20%, seguidas por centros de cuidados paliativos, clínicas de salud mental, tratamiento de adicciones y proveedores de equipos médicos.

Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que los perpetradores utilizan diversas técnicas de lavado de dinero para financiar compras de lujo, gastos personales y transferencias al extranjero, descubriéndose además posibles vínculos con redes criminales internacionales.

En este sentido, el Departamento del Tesoro, en coordinación con la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca liderada por el vicepresidente Vance, el Tesoro instó a los denunciantes a reportar estas irregularidades para desmantelar las organizaciones delictivas y recuperar el dinero defraudado.

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