La ciudad de Charlotte celebra la Semana de Bienvenida.

Charlotte, NC.- La Semana de Bienvenida, una campaña anual que celebra el trabajo que realizan las comunidades para convertirse en lugares acogedores para todos, se celebra del 10 al 19 de septiembre. La Semana de Bienvenida ofrece a individuos y organizaciones la oportunidad de mostrar sus valores a través de eventos e iniciativas que fomentan las conexiones y la colaboración entre inmigrantes y no inmigrantes, así como el sentido de pertenencia para todos.
Charlotte Moves: La danza a través de la cultura
- 10 de septiembre, de 9:30 a.m. a 11:00 a.m., Centro de Gobierno de Charlotte-Mecklenburg, vestíbulo
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Un ritmo: Taller comunitario de percusión
- 15 de septiembre, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., Centro de Gobierno de Charlotte-Mecklenburg, vestíbulo
Reunión del Gabinete Internacional de Charlotte
- 16 de septiembre, de 8:00 a.m. a 10:30 a.m., Centro de Gobierno de Charlotte-Mecklenburg, sala CH-14
Perdidos en la traducción: Más que lenguaje
- 17 de septiembre, de 9:30 a.m. a 11:00 a.m., Planta de tratamiento de agua One Water Facility (4100 W. Tyvola Road)
Encontrar tu hogar: ¿Cuándo una ciudad se convierte en tuya?
- 17 de septiembre, de 6:30 p.m. a 7:30 p.m., Centro Hindú de Charlotte (7400 City View Drive)
La mesa de bienvenida
- 18 de septiembre, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., Planta de tratamiento de agua One Water Facility (4100 W. Tyvola Road)
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Cuándo
Del 10 al 19 de septiembre
Dónde
Ubicaciones alrededor de Charlotte