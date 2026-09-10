Charlotte, NC.- Durante sus primeros nueve años en la NBA, el entrenador de los Hornets, Charles Lee, fue asistente del entrenador Mike Budenholzer, primero en Atlanta (2014-18) y luego en Milwaukee (2018-23). ​​Lee es uno de los varios exmiembros del cuerpo técnico de Budenholzer que se han convertido en entrenadores principales de la NBA, una lista que también incluye a Quin Snyder, Kenny Atkinson y Taylor Jenkins. Ahora, tiene la oportunidad de ver crecer su propia tradición como entrenador, ya que su asistente Zach Peterson fue contratado recientemente como el próximo entrenador principal de los Greensboro Swarm. Lee también: Los Charlotte Hornets anuncian su calendario de la temporada regular 2026-27

“Me emociono un poco al ver y ser parte de este gran día”, admitió Lee durante la conferencia de prensa de presentación de Peterson en Greensboro el martes por la tarde. “[Zach] se preocupa mucho por los jugadores. Está comprometido con su éxito, crecimiento y desarrollo. También es muy consciente de con quién trabaja y cómo puede ayudarlos a mejorar y apoyarlos. Ahora, en este camino, va a liderar una organización. Creo que esta es otra oportunidad para que crezca, encuentre su propia voz y transmita su sabiduría a estos jóvenes jugadores”.

Lee y Peterson comenzaron sus trayectorias en la NBA al mismo tiempo en Atlanta, donde asumieron los roles de entrenador asistente y becario de vídeo, respectivamente, antes del inicio de la temporada 2014-15. Cuatro años después, ambos siguieron a Budenholzer —dos veces Entrenador del Año de la NBA, quien ganó cuatro de sus cinco anillos de campeonato trabajando como asistente de Gregg Popovich en San Antonio— a Milwaukee, antes de separarse una temporada después cuando Peterson fue contratado como entrenador de desarrollo de jugadores en Oklahoma City. Cuando Lee aceptó el puesto de entrenador principal de los Hornets en mayo de 2024, supo de inmediato que quería que Peterson se uniera a su cuerpo técnico.

“Su ética de trabajo, su calidad humana”, dijo Lee sobre lo que más le llamó la atención de Peterson cuando trabajaron juntos por primera vez. “Me encantó que fuera una persona muy humilde, muy curiosa y con muchos conocimientos. Nada le parecía insignificante. Quería ayudar y apoyar en cada entrenamiento en la cancha, en cada proyecto que se realizaba tras bambalinas. Quería saber cómo podía aprender, crecer, cómo podía ser parte y ayudar. Eso realmente me impresionó. Verlo pasar de la sala de video a coordinador principal de video y luego a entrenador asistente, demuestra que sigue mejorando”.