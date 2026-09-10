Charlotte, NC.- Durante sus primeros nueve años en la NBA, el entrenador de los Hornets, Charles Lee, fue asistente del entrenador Mike Budenholzer, primero en Atlanta (2014-18) y luego en Milwaukee (2018-23).
Lee es uno de los varios exmiembros del cuerpo técnico de Budenholzer que se han convertido en entrenadores principales de la NBA, una lista que también incluye a Quin Snyder, Kenny Atkinson y Taylor Jenkins. Ahora, tiene la oportunidad de ver crecer su propia tradición como entrenador, ya que su asistente Zach Peterson fue contratado recientemente como el próximo entrenador principal de los Greensboro Swarm.
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“Me emociono un poco al ver y ser parte de este gran día”, admitió Lee durante la conferencia de prensa de presentación de Peterson en Greensboro el martes por la tarde. “[Zach] se preocupa mucho por los jugadores. Está comprometido con su éxito, crecimiento y desarrollo. También es muy consciente de con quién trabaja y cómo puede ayudarlos a mejorar y apoyarlos. Ahora, en este camino, va a liderar una organización. Creo que esta es otra oportunidad para que crezca, encuentre su propia voz y transmita su sabiduría a estos jóvenes jugadores”.
Lee y Peterson comenzaron sus trayectorias en la NBA al mismo tiempo en Atlanta, donde asumieron los roles de entrenador asistente y becario de vídeo, respectivamente, antes del inicio de la temporada 2014-15. Cuatro años después, ambos siguieron a Budenholzer —dos veces Entrenador del Año de la NBA, quien ganó cuatro de sus cinco anillos de campeonato trabajando como asistente de Gregg Popovich en San Antonio— a Milwaukee, antes de separarse una temporada después cuando Peterson fue contratado como entrenador de desarrollo de jugadores en Oklahoma City. Cuando Lee aceptó el puesto de entrenador principal de los Hornets en mayo de 2024, supo de inmediato que quería que Peterson se uniera a su cuerpo técnico.
“Su ética de trabajo, su calidad humana”, dijo Lee sobre lo que más le llamó la atención de Peterson cuando trabajaron juntos por primera vez. “Me encantó que fuera una persona muy humilde, muy curiosa y con muchos conocimientos. Nada le parecía insignificante. Quería ayudar y apoyar en cada entrenamiento en la cancha, en cada proyecto que se realizaba tras bambalinas. Quería saber cómo podía aprender, crecer, cómo podía ser parte y ayudar. Eso realmente me impresionó. Verlo pasar de la sala de video a coordinador principal de video y luego a entrenador asistente, demuestra que sigue mejorando”.
“Durante los últimos dos años, Zach se desarrolló como Director de Desarrollo de Jugadores. Parte de su trabajo consiste en organizar el horario diario y asegurarse de que todos avancemos en la dirección correcta. Otra parte implica colaborar con muchos grupos diferentes: el personal de rendimiento, la directiva, el cuerpo técnico, y mantenerme al tanto. También es responsable de elaborar los planes de desarrollo de los jugadores. Investiga muchísimo en cuanto a análisis y estudio de vídeo. Se reúne con todos los entrenadores asistentes para obtener su opinión sobre el nivel de los jugadores. Luego, elabora los planes y, muchas veces, yo solo tengo que dar mi visto bueno.”
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Desde que el presidente de operaciones de baloncesto, Jeff Peterson (sin parentesco con Zach), y Lee se unieron a la organización, los Hornets han utilizado su franquicia de la G League tanto como cualquier otro equipo de la NBA. Jugadores como Moussa Diabate, Tidjane Salaün, Liam McNeeley y PJ Hall han aprovechado las oportunidades de desarrollo que Greensboro les ha brindado en los últimos dos años. Y con los Swarm viniendo de su primer título de la G League en la historia de la franquicia, no cabe duda de que se ha establecido un alto estándar en Greensboro y las expectativas son, con razón, muy altas.
“Es fundamental desarrollar la cultura y los estándares no solo de los Hornets, sino también de los Swarm”, explicó Lee. “Estoy muy entusiasmado de que ZP (Peterson) continúe sentando esas bases, desarrollándolas, elevándolas y mejorando todo lo que hacemos. Creo firmemente que los Swarm han sido un excelente campo de desarrollo no solo para nuestros jugadores, sino también para nuestro cuerpo técnico. Esta es una gran oportunidad para ZP. Todo lo que ha hecho hasta ahora demuestra que está listo para ser entrenador principal. Así que sé que hará un gran trabajo. Nos complace estar aquí para seguir apoyándolo en esta nueva etapa de su trayectoria”.
Con información de Hornets