CDC: Retiran brotes de brócoli por contagios de salmonela

Atlanta.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta de seguridad alimentaria por un brote multiestatal de salmonela vinculado al consumo de brotes de brócoli.

En un comunicado, la agencia de salud pública confirmó que el producto contaminado, procesado por la empresa Evergreen Fresh Sprouts, ha provocado hasta el momento 22 contagios y dos hospitalizaciones a lo largo de cuatro estados.

Las autoridades sanitarias señalaron que se ordenó el retiro inmediato de estos vegetales, los cuales fueron distribuidos originalmente a clientes de servicios de alimentos, restaurantes y supermercados en Idaho, Montana y Washington.

Salmonella Outbreak: 22 people sick in 4 states with 2 hospitalizations.

Do not eat recalled broccoli sprouts from Evergreen Fresh Sprouts.

See the notice for full details: https://t.co/lRkvIeHCty pic.twitter.com/zci5DawdU4 — CDC (@CDCgov) September 9, 2026

Tenían fecha de caducidad en septiembre

De la misma manera, destacaron que los empaques afectados se comercializaron en bolsas de plástico o envases tipo «clam shell» con fechas de caducidad correspondientes al 7, 9, 11, 14 y 16 de septiembre, aunque se advirtió que el producto podría haber llegado a otros estados adicionales.

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En este sentido, para evitar nuevas infecciones, los CDC instan a la población y a los negocios a no consumir ni servir el producto, desecharlo inmediatamente y lavar con agua caliente y jabón cualquier superficie que haya estado en contacto.

Asimismo, se recomienda buscar atención médica urgente si se presentan síntomas severos de infección, tales como fiebre superior a 102°F, diarrea que no mejora después de dos días, diarrea con sangre, vómitos incontrolables o signos claros de deshidratación.

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